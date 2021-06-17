27 часов джаза: свердловчане готовятся к VIII международному фестивалю EverJazz

Фото: Александр Исаков

После двухлетнего ожидания в нашем регионе состоится Международный фестиваль EverJazz. На базе отдыха «Иволга» (которая находится на 35-м км Сысертского тракта) 19 июня соберутся порядка 200 музыкантов и, по ожиданиям организаторов, более 3000 гостей, чтобы вновь погрузиться в невероятную атмосферу его величества джаза.

Несмотря на надвигающиеся ограничения в связи с пандемией, фестиваль успевают провести в полноценном формате и с небывалым масштабом. В этом году участники будут выступать на трёх сценах с двух часов дня до 11 вечера, при этом коллективы на всех площадках будут меняться каждый час. Вот и получается, что в общем слушателей ждёт почти 27 часов первоклассного джаза. Зажигательные фанк и свинг, романтичная босанова, этника, самый разный блюз – каждый найдёт музыку по вкусу. Но главное – нынешний EverJazz пройдёт под девизом «Битва биг-бэндов».

– Мы действительно собираем нереальную тусовку, – говорит сопродюсер джаз-клуба EverJazz и организатор фестиваля Алексей Глазырин, – потому что впервые в истории нашего фестиваля будет воссоздана золотая эра джаза, которая, как известно, связана с большими оркестрами, когда джазовые композиции занимали первые места в популярных чартах. Там, где сейчас находятся не всем известные корейские группы, когда-то находился оркестр Бенни Гудмена. Поэтому для участия в EverJazz мы пригласили несколько крупных джазовых коллективов, которые играют разную музыку. А сам фестиваль имеет концепцию маленького отпуска, ведь мы все находимся в ситуации внутреннего туризма, а база «Иволга» – отличный вариант отдохнуть, в том числе семьёй, послушать и потанцевать под джаз.

Масштабность, конечно, неразрывно связана с бюджетом: дело в том, что в этом году фестиваль поддержал Фонд президентских грантов, поэтому у организаторов появилась возможность привезти и оркестры, и известных солистов, так сказать, «сливки» российского и мирового джаза: «Услышав этих артистов, вы поймёте, что мы будем слушать в ближайшие 20–30 лет. Это современный джаз, который, как мы знаем, неизбежно перейдёт и в другие направления», – отмечает сопродюсер джаз-клуба EverJazz и организатор фестиваля Ирина Щетникова.

Итак, на центральной сцене фестиваля выступят четыре больших джазовых оркестра России: это фьюжн-оркестр New Blood Big Band, созданный известным тромбонистом Сергеем Долженковым (Москва), Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва), биг-бенд Башкирской государственной филармонии «Башкортостан» (Уфа) и биг-бенд Виталия Владимирова (Екатеринбург).

Также на EverJazz приедут музыканты из США, Италии, Бразилии, Израиля и Армении. Российские города даже нет смысла перечислять, география очень широка. Настоящие ценители джаза знают, что непростительно будет пропустить выступление блистательных музыкантов Оркестра Игоря Бутмана – пианиста Олега Аккуратова и гитариста Евгения Побожия или восходящей мировой звезды – вокалистки Алины Енгибарян(США), как, впрочем, и многих других участников.

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