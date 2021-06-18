Ural Music Night в Екатеринбурге не отменят, но введут регистрацию на площадки

На закрытые площадки введут регистрацию. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге договорились не отменять фестиваль Ural Music Night, но в организацию площадок сейчас вносят изменения. На некоторые потребуется регистрация.

Оргкомитет фестиваля Ural Music Night и региональный оперативный штаб по коронавирусу обсудили условия, при которых площадки смогут работать. В пресс-службе фестиваля "Областной газете" рассказали, что сейчас планируют увеличить количество открытых площадок. При этом их не станут обносить забором, чтобы не создавать толпу людей.

На закрытые площадки будут впускать только тех, кто предварительно зарегистрируется на сайте. Эту функцию откроют 21 июня ближе к вечеру. Кроме того, на фестивале откроют четыре пункта вакцинации от коронавируса: возле информационного центра на площади Труда, в Ельцин Центре, на Октябрьской площади, где будет выступать Леонид Агутин, и в ЦПКиО, где хедлайнером хип-хоп площадки станет "Каста".

Площадки обеспечат защитными масками и антисептиками.

Напомним, фестиваль пройдёт 25 июня. В этот же день должен был пройти общегородской выпускной для школьников, но из-за роста числа заболевших коронавирусом, его отменили.

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