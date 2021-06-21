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21 июня 2021, 15:05

Свердловские власти отменят Ural Music Night в Екатеринбурге

Ночь музыки

Фестиваль Ural Music Night должен был состояться уже в эту пятницу, 25 июня. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловские власти приняли решение об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Соответствующее решение будет утверждено 22 июня.

"Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Кроме того, власти приняли решение свернуть работу фан-зоны Евро-2020 на "Екатеринбург Арене" (там прошёл показ только одного матча 16 июня), отменить проведение общегородского выпускного в столице Урала и выпускных во всех свердловских школах. Эти решения губернатор объяснил наступлением третьей волны коронавируса.

Напомним, что фестиваль Ural Music Night должен был состояться уже в эту пятницу, 25 июня. В этот же день должен был пройти общегородской выпускной для школьников.

В прошлую пятницу, 18 июня, в пресс-службе Ural Music Night заявляли, что власти Екатеринбурга и организаторы "Ночи музыки" договорились не отменять ожидаемый фестиваль при условии усиления мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отметим, что в этом году на "Уральскую ночь музыки" должны были приехать Клава Кока и Татьяна Овсиенко, Slava Marlow и Игорь Бутман, Feduk, "Каста" и Леонид Агутин. Будет ли мероприятие перенесено на более позднюю дату в этом году или будет отменено совсем, пока неизвестно. Опыт переноса этого мероприятия уже есть. В прошлом году Уральскую ночь музыки переносили на август, но в итоге провели в сентябре.

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