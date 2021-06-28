Бойцы вспоминают минувшие дни: Алексей Могилевский, Валерий Гаранин, Виктор Комаров, Олег Ракович, примкнувший к ним Михаил Лузин, Егор Белкин на открытии выставки. Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль «Уральская ночь музыки» не состоялся в назначенный срок, но оставил по себе добрую память в виде уличной выставки, посвящённой 35-летию первого фестиваля Свердловского рок-клуба. Расположилась она на улице Бориса Ельцина слева от памятника первому Президенту Российской Федерации. Она простоит на этом месте в течение месяца – до 25 июля.

Фотографии для стенгазеты стали историей

– Первоначально выставка «Время схождения звёзд» должна была разместиться в информационном центре «Уральской ночи музыки» на Плотинке, – пояснил один из её создателей, екатеринбургский музыкант Михаил Лузин. – В связи с известными событиями нам пришлось срочно искать новую площадку, и мы очень благодарны Ельцин Центру за возможность выставиться здесь.

На стендах уникальные фотографии, сделанные Олегом Раковичем 20–22 июня 1986 года в ДК Свердлова, расположенном по адресу ул. Володарского, 9. В объективе музыканты группы Свердловского архитектурного института с пока ещё мало кому известным названием «Наутилус Помпилиус». Пройдёт ещё пара лет, и песни из альбома «Разлука» зазвучат по всей стране.

– Я тогда и в мыслях не держал, что это будут исторические снимки, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» Олег Ракович, ныне известный российский медиаменеджер. – По сути, снимал для нашей стенгазеты, качество снимков, если честно, ужасное, потому что на сцене было темно, половина кадров сделаны со вспышкой. На три фестивальных дня всего три катушки чёрно-белой плёнки.

Но в данном случае не в качестве дело, поскольку теперь это документы той эпохи, когда на фоне обстановки в стране, потребности в новых формах совместились все необходимые слагаемые. Говорят, что успеха группы «Наутилус Помпилиус» не было бы, если бы не стихи Ильи Кормильцева. Да, это так. Но и песен на эти стихи не было без музыки Вячеслава Бутусова и его голоса, без саксофона Алексея Могилевского, без клавишных Виктора Комарова и многих других компонентов, которые и сложились в уникальное явление.

Валерий Гаранин (в 1986 году – председатель студенческого профкома Свердловского архитектурного института, а ныне – главный архитектор компании «Атомстройкомполекс») вспомнил слова Ильи Кормильцева о том, что «Наутилус» мог выстрелить только в то время, сейчас ничего бы уже не получилось.

Интересный феномен – оказывается, нужны не только «гласность» и «слышимость», в первую очередь должна быть потребность высказывания (неважно – словесного, музыкального или визуального) у самого исполнителя. Тогда было пронзительное «Я хочу быть с тобой», а сейчас должно быть не менее пронзительное «Всё, что нам нужно – это деньги и золото», но уровень высказывания упал ниже плинтуса.

Ещё одно любопытное наблюдение Валерия Гаранина, которого сейчас называют первым продюсером «Наутилуса» (что фактически верно – репетиционная база у группы появилась благодаря помощи профкома): когда музыка стала коммерцией, то ушла искренность, и популярность группы пошла на спад.

Ценную деталь июня 1986 года пояснил Олег Ракович: «Первый фестиваль Свердловского рок-клуба был вполне прикладным мероприятием – сидела комиссия из работников всяких обкомов и Комитета государственной безопасности и бдительно слушала – в итоге из двадцати четырёх, если не ошибаюсь, групп двенадцать получили разрешение на публичные выступления».

Открытие выставки посетили бывшие музыканты группы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский, Виктор Комаров, Егор Белкин, Владимир Назимов. Они много шутили, охотно фотографировались рядом со снимками, где они 25-летние. Годы прошли, но они, кажется, внутренне совсем не изменились.

Есть мнение, что Алексей Могилевский и его «Ассоциация» могли стать вровень с «Наутилусом», но он пожертвовал своей карьерой. Фото: Павел Ворожцов

Кадры 35-летней давности Олега Раковича сопровождаются цитатами из текстов Ильи Кормильцева. Фото: Павел Ворожцов

«Рок-н-ролл не мёртв, он в анабиозе»

Саксофонист «золотого» состава группы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский несколько лет назад стал стал жителем Санкт-Петербурга, с удовольствием рассказывает, как ему «зашла» северная столица, но своим он по-прежнему чувствует себя в Екатеринбурге.

– На Санкт-Петербургщине образовалась настоящая диаспора представителей уральского рока, – рассказывает Могилевский. – Альберт Потапкин, который, насколько я понимаю, живёт сейчас между тремя городами – Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Хельсинки. Вячеслав Геннадьевич Бутусов – он «вещь в себе», и мы с ним практически не общаемся. Но это не мешает с уважением относиться ко всему тому, что он делает. Санкт-Петербург, быть может, нас не принимает, но мы и не просимся. Очень любим с Егором Белкиным пешие прогулки по центру, километров по двадцать, ходим тропами ещё одного уральца Алексея Октябриновича Балабанова. Несмотря на двадцать лет жизни в Москве и вот уже три года в Санкт-Петербурге, я в душе остаюсь уральцем.

– Как вам эти исторические кадры на выставке?

– Эти все фотографии у меня дома есть, и я их периодически листаю, так что вроде бы никого откровения для меня здесь нет. Дело в другом – банальность, но время действительно летит быстро, я не заметил этих 35 лет.

– Что за история случилась несколько лет назад с вашим соло в клипе «Птица на подоконнике», который сняла на стихи Ильи Кормильцева группа «Би-2»?

– Да, меня пригласили, чтобы я сыграл проигрыш на саксофоне. Я послушал и понял, что здесь очень аутентично будет вступление из «Я хочу быть тобой», идеально ложится. Потом возникла анекдотическая ситуация, когда представители «Первого музыкального издательства» позвонили ребятам из «Би-2» и сказали, что это незаконно. Я сказал Лёве и Шуре, чтобы посылали их в баню – я автор этого соло, и играю то, что сам придумал, даже гармония там не бутусовская. Так история закончилась сама собой. А песня и клип получились очень симпатичные, пронзительные.

– Вы ведь и с самим Ильёй Кормильцевым однажды оказались в «соавторах».

– Да, на альбоме «Тацу» группы «Настя» есть песня «Цунами», где я отредактировал Кормильцева. Это единственный случай, но мне кажется, что Илья мне его так и не простил (смеётся). Даже в «Википедии» у этой песни указано два автора текста. Просто там была неудобная строчка для исполнения, я предложил Насте, как её поправить, потом ещё пару строк поправили.

– Рок-музыка – это уже история?

– Думаю, да. Время продиктовало свои законы, и поп-музыка победила альтернативу. Не только в России, во всём мире. Что мы сейчас слушаем? Я где-то прочитал хорошие слова – у нас перестала быть востребованной музыка. Вместо неё бит и сэмпл. Всё очень минималистично. Сейчас не смогли бы подняться второй Дэвид Боуи, второй «Пинк Флойд». Так что отчасти верно, что рок-н-ролл мёртв. Но лишь отчасти. Я думаю, что он скорее в некотором анабиозе. Есть молодёжь, которая через глэм-рок возвращается к традиции.

– Слушая нынешних рокеров, ворчите себе под нос что-нибудь вроде «вот мы в их время…»?

– Наоборот. Играть сейчас стали лучше. Любой музыкант по своему исполнительскому уровню выше, мы так никогда не умели. От нас этого и не требовалось. Плюс усовершенствовалась технология фиксирования звука.

– Новые имена для себя открываете?

– Открываю, но, к сожалению, не успеваю запоминать. Потому что раскрутка современных исполнителей идёт через сингл – одну песню. Есть интересные молодые группы в Питере и окрестностях, но они ориентированы на Финляндию и Швецию. Мне очень нравится группа «Скворцы Степанова», хотя она уже не из молодых.

Алексей Могилевский и Виктор Комаров. Фото: Павел Ворожцов

Олег Ракович снова снимает для истории. Фото: Павел Ворожцов

Виктор Комаров - 35 лет назад и сейчас. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Назимов и Егор Белкин. Фото: Павел Ворожцов

Нет протеста – поём о любви

Виктор Комаров и в 60 лет для музыкантов «Наутилуса» не Виктор Владимирович, а просто «Пифа», хотя имеет солидный вид, возглавляет проектно-технический отдел в большой медицинской компании, которая занимается поставками, настройкой и обслуживанием медицинского оборудования. Он самый патриотичный из бывших членов культовой свердловской рок-группы. Говорит, что за исключением пятилетней работы в Амстердаме всю свою сознательную жизнь прожил в столице Среднего Урала.

– И по-прежнему верен рок-музыке, – рассказывает экс-клавишник «Наутилуса» корреспонденту «Областной газеты». – Сейчас уже лет шесть играю в группе «Намбату». Как в старые добрые времена – играем не ради денег, а чтобы поделиться нашей музыкой с людьми.

О «лихих 80-х» Виктор Комаров вспоминает так:

– Раньше было совсем другое время. Общество было политизировано, было противостояние молодёжи с официальной системой. Мы пытались выскочить за установленные рамки, бунтовали против комсомола, против «совка», который всех достал, просто мы имели наглость высказать это со сцены. Поначалу нас же здорово «плющили». Мы входили в списки запрещённых групп в Советском Союзе. Потом ситуация стала меняться. А когда не стало того, против чего можно бунтовать, актуальность рока пропала. Сейчас мы в группе «Намбату» поём о любви. И нам это нравится.

– Получается, что история на новом витке вернулась к тому, что рок-музыка стала увлечением.

– Да, мы все ходим на службу, а музыкой с удовольствием занимаемся в свободное от работы время. Для нас это «кружок по интересам». Два-три раза в неделю собираемся и «колбасим» сами для себя. Если есть возможность где-то выступить – с удовольствием едем. Я вспоминаю, как в первые годы «Наутилуса» забивал свою машину музыкальным аппаратом, парни на автобусах добирались, спали у кого-то на квартирах. Для нас было счастьем играть и отдавать людям свою энергию и получить их энергию взамен. Это дороже любых денег.

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