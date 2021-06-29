Открылась регистрация на концерт Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля открыли регистрацию только на гала-концерт, остальные мероприятия могут пройти без неё. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы Венского фестиваля музыкальных фильмов надеются открыть его 1 июля. Из-за роста числа заболевших коронавирусом на гала-концерт будут впускать только зарегистрированных посетителей.

Зарегистрироваться можно на специальной платформе. Она действует только на посещение сидячей зоны, где есть трибуны и стулья. Туда впустят максимум 500 человек. Посетить ресторанный дворик фестиваля и посмотреть концерт оттуда можно в свободном порядке, туда запись не требуется. О регистрации на другие мероприятия фестиваля ещё ничего не сообщается.

Первый концерт пройдёт 1 июля, он стартует в 20:00 на площади перед главным корпусом УрФУ. Бронь аннулируется за 15 минут до начала, в 19:45. Маски обязательны для всех гостей: и в ресторанном дворике, и в зоне с сидячими местами.

На главной сцене фестиваля вживую выступят солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, приглашённые солисты Большого театра Иван Гынгазов и Станислав Швец, а также артистка молодёжной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина. Их выступление будет сопровождать оркестр Екатеринбургского театра оперы и балета под управление Заслуженного артиста России, дирижёра Большого театра России и приглашённого дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балетаПавла Клиничева.

Со сцены прозвучат произведения Чайковского, Моцарта, Верди, Пуччини, Россини, Бизе и Римского-Корсакова. Оперные артисты исполнят арии из "Евгения Онегина", "Пиковой дамы", "Дон Жуана", "Тоски", "Иоланты", "Севильского цирюльника", "Кармен" и "Снегурочки".

О других летних культурных мероприятиях, которые не перенесли и не отменили, читайте в материале "Областной газеты".

Напомним, что прошлом году Венский фестиваль в Екатеринбурге переносили. Он прошёл с такими же ограничениями: необходимы были регистрация, маски и перчатки, между сидячими местами была установленная дистанция.