Светлана Асуева (в центре) со своими большими и маленькими воспитанниками. Фото: Игорь Желнов

Детская вокально-хореографическая студия Свердловского театра музыкальной комедии отмечает 30-летие. В театральном пространстве России нет аналогов этому коллективу – по отнюдь «не детскому» возрасту и масштабам. Сегодня в студии занимается около 100 детей, от семи до 14 лет. Едва попав в уникальный коллектив, они сразу включаются в жёсткий распорядок занятий по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству – всё, как в театральном институте. А параллельно с занятиями они уже выходят на сцену в спектаклях театра.

Собственно для подготовки хоть и маленьких, но профессионалов на роли детей и подростков в спектаклях Свердловской музкомедии студия и была создана – усилиями и энергией её первого художественного руководителя заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Разноглядова. Дебют студийцев состоялся в спектакле «Багдадский вор». Но подлинной «визитной карточкой» коллектива стал мюзикл «Приключения Буратино». Спектакль до сих пор в репертуаре театре, и не одно поколение юных артистов начинало в нём свой творческий путь – за 30 лет через эту сказку прошло на одной сцене примерно 115 Буратин и Пьеро, 120 Мальвин.

Сегодня Детскую вокально-хореографическую студию возглавляет Светлана Асуева, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. По её словам, непросто, учитывая возрастной диапазон студийцев, «обуздать» ораву энергичных и не всегда послушных ребятишек, направить энергию на постижение сценического мастерства и уберечь от звёздности. Последнее немаловажно, ведь в театре ты сегодня играешь главную роль, а завтра занят в массовке, поэтому для актёра с первых шагов на сцене значимо понимание: главное – не «табель о рангах», а класс игры.

Похоже, у студии получается воспитывать профессионалов. За 30 лет через уникальный коллектив прошло более двух тысяч детей. Кто-то сделал здесь и выбор профессии.

– Студия отслеживает дальнейший путь своих воспитанников, – комментирует «Облгазете» пресс-секретарь Свердловской музкомедии Мария Милова, – и, например, известно: Елена Воробьёва из первого набора после окончания студии стала балериной. Несколько лет была солисткой Новосибирского театра оперы и балета. Евгений Толстов – ведущий солист труппы родной Музкомедии. Начинал когда-то именно со спектакля «Приключения Буратино», был одним из лучших исполнителей Пьеро, романтичный и трогательный. Выпускник первой студии Александр Пашков нашёл себя в кино. Фильмы с его участием смотрит вся страна – «72 метра», «Ундина», «Гибель империи». Костя Таран тоже начал свой самостоятельный путь в кино, сыграв главную детскую роль в фильме «Привет, малыш». Талантливого мальчика заметил и пригласил к себе на курс в Российскую академию театрального искусства Марк Розовский…

Своё 30-летие Детская студия отметила новой премьерой: мюзикл «Белоснежка» поставил режиссёр Александр Пантыкин. Он же – автор музыки и пьесы. Ещё одна добрая сказка в репертуаре театра: сохранена фабула классической истории, но преподнесена она в современном жанре. Все детские роли в спектакле играют воспитанники студии.

Юбилей и премьеру театр совместил с большой гуманитарной акцией: первыми зрителями спектакля «Белоснежка» стали дети из семей сотрудников детских больниц Екатеринбурга – областной, №№8,9,11,13,15 и взрослых больниц: №№2,6,20,23, КДЦ, а также дети сотрудников Скорой помощи Первоуральска. Театр осуществил этот благотворительный проект совместно с министерством здравоохранения Свердловской области и профсоюзными организациями больниц.