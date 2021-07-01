В Екатеринбурге стартовал XII Венский фестиваль музыкальных фильмов

На главной сцене первого концерта фестиваля вживую выступила солистка Мариинского театра Юлия Маточкина. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 1 июля, в уральской столице состоялось открытие XII Венского фестиваля музыкальных фильмов. В 20:00 на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета прошёл первый концерт фестиваля. "Областная газета" рассказывает и показывает, как это было.

Для любителей классической музыки и оперы жара оказалась не помехой. На площади перед главным корпусом УрФУ на ул. Мира, 19 собрались сотни екатеринбуржцев желающих насладиться одним из немногих культурных мероприятий, которые не были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Зрители пришли на концерт в масках и старались держать социальную дистанцию. Таких было большинство, но, к сожалению, большинство - это не все.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Перед началом долгожданного концерта на сцене выступили с речью директор Венского фестиваля Мария Зашляпина и атташе посольства Австрии в России Фабиан Ортнер.

Фото: Галина Соловьёва

"Я благодарю всех, кто приложил руку к тому, чтобы этот фестиваль состоялся. Площадь Уральского федерального университета идеально подходит для того, чтобы передать звучание лучших мировых домов музыки. Хочу выразить особую благодарность мэру Екатеринбурга, Алексею Орлову, за то, что этот праздник случился, и мы надеемся, что он пройдёт в том формате, в котором мы его запланировали", - сказала Мария Зашляпина.

Она призналась, что подготовка к XII Венскому фестивалю была сложной, так как пандемийный 2020 год выдался для музыки крайне тяжёлым. "Мало, что записывалось, и почти ничего не исполнялось вживую. Однако нам удалось преодолеть сложности, чтобы вы смогли услышали лучших артистов", - отметила директор фестиваля.

Фото: Галина Соловьёва

На главной сцене фестиваля вживую выступили приглашённые солисты Большого театра Иван Гынгазов и Станислав Швец, солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, а также артистка молодёжной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина.

Иван Гынгазов. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Станислав Швец. Фото: Галина Соловьёва

Их выступление сопровождал оркестр "Урал. Опера. Балет" под руководством заслуженного артиста России, дирижёра Большого театра России и приглашённого дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета Павла Клиничева.

Фото: Галина Соловьёва

Оперные артисты исполнили для екатеринбуржцев арии из "Пиковой дамы", "Евгения Онегина", "Дон Жуана", "Тоски", "Севильского цирюльника", "Кармен", "Иоланты" и "Снегурочки".

Концерты в рамках Венского фестиваля будут проходить ежедневно в 20:00 до 24 июля. Вход бесплатный.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что прошлом году Венский фестиваль в Екатеринбурге переносили. Он прошёл с такими же ограничениями, как и в этом году: обязательная предварительная регистрация, наличие масок и перчаток, социальная дистанция между сидячими местами.

О других летних культурных мероприятиях, которые не перенесли и не отменили, читайте в материале "Областной газеты".