Умер советский композитор и музыкант Дживан Гаспарян

О смерти композитора сообщил в Facebook его внук, Дживан Гаспарян - младший. Фото: скрин поста Facebook

Сегодня умер выдающийся советский и армянский музыкант, композитор Дживан Гаспарян. Ему было 92 года.

Дживан Гаспарян прославился своей игрой на дундуке, армянском духовом инструменте. О смерти музыканта сообщил в Facebook его внук, тёзка - Дживан Гаспарян-младший.

Армянский музыкант родился в 1928 году в деревне Солак. В шесть лет он начал самостоятельно играть на дудуке. В 1946 году Гаспарян выступил перед Сталиным на смотре мастеров искусства республик СССР.

С конца 80-х начал работать в США. Сотрудничал с такими музыкантами, как Стинг, Брайан Мэй, Ханс Циммер, Серж Танкян. Его музыка звучит в фильмах "Гладиатор", "Родина", "Кровавый алмаз", и "Сириана".

Обладатель четырёх золотых медалей ЮНЕСКО: 1959, 1962, 1973, 1980 годов.