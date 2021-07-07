Концерт Макса Коржа на "Екатеринбург Арене" перенесли на 2022 год

Концерт пройдёт на "Екатеринбург Арене" через год. Фото: Алексей Кунилов.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге звёзды меняют даты концертов. Сначала группа "Руки вверх" сообщила о переносе юбилейного выступления на 2022 год, теперь об этом заявил Макс Корж.

Певец рассказал об этом в Instagram.

"Родные, к сожалению, на сегодняшний день третья волна затронула все регионы России, включая Екатеринбург. В связи с ростом заболеваемости, а также невозможностью провести концерт с танцполом, мы снова вынуждены перенести концерт", - обратился к своим поклонникам Макс Корж.

Напомним, изначально, концерт должен был пройти 25 июня на стадионе "Екатеринбург Арена", но месяц назад, из-за вновь введённых ограничений на проведение массовых мероприятий, его перенесли на 17 июля. Теперь дату сдвинули ещё на год. Сейчас его запланировали на 25 июня 2022 года.

Все купленные билеты не теряют своей актуальности. Если человек не готов ждать ещё год, то можно обратиться к билетному оператору. Организаторы обещают, что там вернут деньги.

Напомним, по такому же сценарию развивались события с юбилейным концертом в Екатеринбурге группы "Руки вверх". Изначально он должен был состояться 20 июня, однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса на Среднем Урале его перенесли на 3 июля, а позже и вовсе на 4 июня 2022 года. Накануне Роспотребнадзор рассказал, как можно вернуть деньги за неиспользованный билет на концерт группы "Руки вверх".