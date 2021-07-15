Финалисты прослушивания выступят в сопровождении коллектива Вадима Самойлова на «Демидов-фесте». Фото: Владимир Мартьянов.

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов устроит прослушивание в Нижнем Тагиле. Уральский музыкант выберет несколько интересных проектов.

Шанс получить наставничество Самойлова есть у тех, кто пишет и исполняет авторскую музыку, говорится на странице рок-исполнителя. При этом возрастных и стилистических ограничений нет.

Прослушивание будет проходить 18 июля (с 12:00 и до последнего проекта) на Носова, 1. Желающим испытать свои силы необходимо заполнить анкету. Позже с участниками свяжутся и назначат время.

Отбор будет проходить в два этапа. Сперва состоится очное голосование внутри сообщества исполнителей, пришедших на прослушивание. Далее будут выбраны победители. Финалисты выступят в сопровождении коллектива Вадима Самойлова на «Демидов-фесте».