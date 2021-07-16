Ural Music Night хотят перенести на осень. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы Ural Music Night надеются провести отменённый в июне фестиваль в сентябре. В прошлом году мероприятие так же переносили на осень, его посетили почти 170 тысяч человек. Свыше 2 миллионов - смотрели онлайн-трансляции с площадок.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе фестиваля, перенос возможен на сентябрь. Поскольку "Ночь музыки" проводится на открытых площадках и в вечернее время, другие осенние месяцы не рассматриваются. При этом организаторы не исключают возможности проведения мероприятия в августе. Предпосылками для этого может стать улучшение эпидемиологической ситуации и получение всех необходимых согласований с Роспотребнадзором. В прошлом году так же рассматривался вариант переноса "Ночи музыки" на август, когда Екатеринбург празднует День города.

Напомним, Ural Music Night должна была состояться 25 июня. Однако за несколько дней до старта мероприятия организаторы объявили о необходимости регистрироваться на некоторые площадки. Позже свердловские власти и вовсе приняли решение об отмене фестиваля. В этом году на июнькую "Ночь музыки" должны были приехать Клава Кока и Татьяна Овсиенко, Slava Marlow и Игорь Бутман, Feduk, "Каста" и Леонид Агутин.

Добавим, ранее в Свердловской области Роспотребнадзор ужесточили ограничительные меры. Теперь участвовать в массовых мероприятиях смогут не более 500 человек.