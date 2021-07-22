Владимир Путин поздравил Олега Газманова с 70-летием

Среди известных песен Олега Газманова - "Морячка", "Есаул", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". Фото: с сайта "Первого канала" из документально фильма к юбилею артиста

22 июля российскому певцу, народному артисту Олегу Газманову исолнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что у Олега Газманова узнаваемый исполнительский стиль, а выступления отличаются артистичностью. Президент пожелал юбиляру здоровья, удачи и вдохновения.

"Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю вас с 70-летием. Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, Вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады", - передаёт пресс-служба Кремля слова из телеграммы.

Сегодня артист проведёт праздничный вечер в родном регионе - в Калининградской области. Олег Газманов представит программу "7:0 в мою пользу", с ним на сцене Светлогорска выступит его сын Родион, пишет ТАСС. Затем он поедет с финальным туром по России. На Первом канале минувшей ночью показали одноимённый документальный фильм к 70-летию исполнителя. Съёмки проходили, в том числе в Санкт-Петербурге. Олег Газманов рассказал о своём первом выходе на сцену в школе в Калининграде, об учёбе в морском училище, о жизни моряка и первой любови, из-за которой научился играть на гитаре.

Олег Газманов родился в городе Гусеве (Калининградская область). Среди его известных песен - "Морячка", "Есаул", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". Он написал песни "Единственная моя", которую исполнил Филипп Киркоров, "На заре", которую спел Григорий Лепс.