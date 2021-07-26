Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге посетили около 20 тысяч горожан

Несмотря на просьбы организаторов, не все посетители соблюдали масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в минувшие выходные завершился Венский фестиваль музыкальных фильмов. За 24 дня дня работы его посетили около 20 тысяч человек.

С 1 по 24 июля гостям показывали более 20 музыкальных программ. Посетители могли увидеть уникальные записи концертов классической и современной музыки, опер балетов из более десяти стран, в том числе Италии, Германии и Испании.

Фестиваль проводился традиционно на площади перед главным корпусом УрФУ. Несмотря на коронавирусные ограничения, вход на все мероприятия, кроме открытия фестиваля, был свободный, без регистрации. На завершающем показе демонстрировали запись Новогоднего концерта Венского филармонического оркестра.

В этом году открытые показы посетили 20 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда, во время пандемии, на фестиваль суммарно пришли 10 тысяч горожан. В прошлом году попасть на площадку можно было только по предвартельной регистрации. Между зрительскими местами соблюдалась дистанция.

Напомним, на открытии-2021 выступали приглашённые солисты Большого театра Иван Гынгазов и Станислав Швец, солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, а также артистка молодёжной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина. Они исполнили арии из "Пиковой дамы", "Евгения Онегина", "Дон Жуана", "Тоски", "Севильского цирюльника", "Кармен", "Иоланты" и "Снегурочки".

Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Он пришёл в уральскую столицу из Австрии, где ежегодно с 1991 года на Ратушной площади Вены устраивали показы музыкальных фильмов.