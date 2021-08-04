В Екатеринбурге появится звуковая инсталляция от нидерландского художника

Мелодия будет создаваться в зданиях конструктивизма. Фото: Галина Соловьёва

Аудиохудожник Андреас Кюне из Нидерландов создаст в Екатеринбурге интерактивную инсталляцию. Готовую работу также представят в Амстердаме, на родине художника.

В создании инсталляции задействуют конструктивистские здания города. Она будет называться "Взаимосвязь / Сеть / Сплетения", говорится на сайте проекта про уральский конструктивизм "Территории авангарда".

"Инсталляция будет представлять из себя конструкцию с сенсорами, с которыми аудитория сможет взаимодействовать с помощью бесконтактных движений и жестов. Сенсоры будут "отвечать" на движения звуками специально написанной электроакустической музыкальной композицией", - сообщают организаторы.

Музыка для инсталляции будет создаваться из экспериментальных аудиозаписей, которые сделают уральские волонтёры. Сбор заявок от добровольцев на участие закончится 15 августа.

Андреас Кюне - амстердамский композитор, звукорежиссёр и барабанщик. Он занимается, в частности, выявлением музыкальных качеств инертных объектов.

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