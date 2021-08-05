Меломаны, пора на воздух!

Фото: Павел Ворожцов

Завтра Свердловская филармония открывает второй в своей истории «Воздушный сезон». Концерты будут проходить в парке им. Маяковского и в «Мега Парке» до 22 августа, в программе – больше 40 выступлений.

Создание в филармонии проекта «Воздушный сезон» стало вынужденной мерой на фоне пандемии: год назад артисты были рады любой возможности появиться на сцене, даже если для этого нужно было в прямом и переносном смысле выйти из зоны комфорта. А выступление на открытых площадках – в разную погоду, с непривычным репертуаром и зачастую перед совершенно новой аудиторией как раз отлично под это определение и подходило. Впрочем, музыканты справились с новой задачей великолепно, и «Воздушный сезон», на радость публике, получил продолжение.

В нынешнем году график следующий – по будням концерты играют на площадке Саундпарка ЦПКиО (ретро-аллея). Начало – в 16:00 и 19:00, в пятницу в 16:00. По выходным (включая вечер пятницы, старт в 19:00) выступления запланированы на Главной сцене парка им. Маяковского. По субботам и воскресеньям к проекту подключается «Мега Парк» (15:00, 18:00).

В «Воздушном сезоне» участвуют все коллективы Свердловской филармонии – симфонические оркестры, хор, камерные ансамбли и, конечно, солисты. Любопытно, что за дирижёрским пультом в разных концертах появятся Андрей и Павел Петренко – отец и сын.

В афише классика сменяет популярные композиции – гостям предстоит услышать оперную и балетную музыку, хоровые произведения, эстрадные мелодии, хиты из российского и зарубежного кино. В парке им. Маяковского можно будет даже услышать орган – солист филармонии Тарас Багинец исполнит несколько программ на цифровом органе «Монарх». Дневные программы по большей части рассчитаны на детскую аудиторию.

Вход на некоторые концерты будут стоить по 100 рублей, на остальные - свободный, с предварительной регистрацией на сайте Свердловской филармонии. На открытие «Воздушного сезона», где Уральский молодёжный симфонический оркестр исполнит шедевры классического репертуара, в том числе музыку из оперы «Свадьба Фигаро», балетов «Кармен» и «Щелкунчик», билетов уже нет.

Гид по самым ярким концертам «Воздушного сезона» Мы изучили open air – афишу и выбрали для вас наиболее яркие концерты: 7 августа, 19:00. Музыка Голливуда. УМСО под управлением Павла Петренко. Саундтреки к фильмам: «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Список Шиндлера», «Звёздные войны», «Король Лев» и др. Главная сцена ЦПКиО. 13 августа. 16:00. В ритме танца. Квартет «Феникс» (домра, аккордеон, контрабас-балалайка, вокал) и Родион Петрищев (кларнет, саксофон). Саундпарк ЦПКиО. 19:00. Симфонические танцы. УМСО под управлением Энхэ. Главная сцена ЦПКиО. 14 августа. 19:00. От классики до рока. Ко дню рождения Екатеринбурга. УМСО под управлением Алексея Доркина, Тарас Гусаров (саксофон). Вивальди, Бах, Моцарт, мелодии из репертуара Э. Пресли, Э. Джона, Стинга, Mika, Scorpions, Queen. Главная сцена ЦПКиО. 15 августа. 19:00. Шлягеры советской эпохи. Симфонический хор под управлением Андрея Петренко, Анна Щанникова (фортепиано). Дунаевский, Прокофьев, Островский, Родыгин и др. Главная сцена ЦПКиО. 22 августа.19:00. Браво, опера! Уральский академический филармонический оркестр под управлением Алексея Доркина, солистка Большого театра Екатерина Лёхина (сопрано). Глинка, Римский-Корсаков, Гуно. Россини – Сиротин, Ардити, Кальман. Главная сцена ЦПКиО. С полной афишей можно познакомиться здесь.