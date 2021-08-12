Решение о проведении Ural Music Night в Екатеринбурге примут после Дня города

Ural Music Night может пройти осенью, как и в прошлом году. Фото: Галина Соловьёва

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге может пройти осенью. Точную дату организаторы и власти города будут обсуждать на следующей неделе.

Об этом сообщил начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков в эфире программы "Главное в городе" на "4 канале".

"Ночь музыки" в этом году точно состоится потому, что это условие выполнения президентского гранта. Мы договорились с Евгением Львовичем (Горенбургом, организатором фестиваля - прим. "ОГ") встретиться на следующей неделе и определиться с датой. Вероятно, это будет, как и в прошлом году, в конце сентября", - сказал Илья Марков.

Напомним, фестиваль Ural Music Night должен был пройти 25 июня 2021 года, но за несколько дней до его проведения, из-за роста числа заболевших COVID-19, власти региона приняли решение о его переносе. В прошлом году фестиваль также перенесли. Сначала на август (планировалось, что он пройдёт в День города), затем на 12 сентября. В итоге, Ночь музыки состоялась 18 сентября 2020 года.