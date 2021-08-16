В Екатеринбурге пройдёт музыкальный вечер, посвящённый эвакуации музыкантов в Свердловск в военные годы

В рамках вечера пройдут лекция, мастер-класс по пению и концерт. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице 19 августа пройдёт мероприятие "Музыка надежды", посвящённое эвакуации известных музыкантов в Свердловск в годы Великой Отечественной войны. В рамках вечера пройдут лекция, мастер-класс по пению и концерт.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, гости вечера смогут послушать лекцию члена Союза композиторов РФ и Свердловской области, музыковеда Ирины Винкевич о том, как в начале 40-х годов в Свердловске оказались музыканты с мировыми именами, вроде композиторов Виссариона Шебалина и Дмитрия Кабалевского, скрипача Петра Столярского, пианиста Эмиля Гилельса и певца Марка Бернеса.

"Горожане узнают, как почти в полном составе в Свердловск переехали консерватории, оргкомитет союза композиторов и целые ансамбли, где они выступали, какие произведения создали и как повлияли на музыкальную культуру города", - сообщает мэрия.

При этом во время лекции будут звучать произведения эвакуированных на Урал музыкантов в исполнении оркестра Koptevband под руководством дирижёра Ильи Коптева.

После лекции и концерта директор музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова Елена Бартновская проведёт для гостей мероприятия песенный мастер-класс. В конце вечера участники смогут все вместе исполнить песни композиторов, о которых шла речь во время лекции.

Напомним, в июне 2021 года "Областная газета" рассказывала о передислокации промышленности на Урал 80 лет назад. После 22 июня 1941 года эшелоны везли на фронт солдат и вооружение, а с запада на восток – оборудование заводов, рабочих, инженеров, конструкторов, учёных. К осени 1942 года Урал принял 830 предприятий, из них 212 – Свердловская область. Так Урал стал опорным краем державы, снабжал армию танками, самолётами, снарядами, «Катюшами».