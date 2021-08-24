Региональный концертный зал: на Юг, через Север и Восток

На открытии Регионального концертного зала в Каменске-Уральском настоящий подарок - приглашённая солистка Большого театра Екатерина Лёхина и Уральский филармонический оркестр под управлением Алексея Доркина. Фото: Предоставлено Свердловской филармонией

В Каменске-Уральском Свердловская филармония открыла Региональный концертный зал (на улице Ленина, 36). Музыкальная сеть растёт – теперь подобная площадка есть на юге области. Она уже четвёртая после Ревды, Ирбита и Краснотурьинска.

Теперь по географическому принципу Свердловской филармонией охвачены Север, Юг, Запад и Восток. В эти концертные залы приезжают люди из соседних муниципалитетов, поскольку теперь есть возможность послушать и увидеть звёзд российской сцены.

Так, например, на первый концерт в Каменске-Уральском, где выступила оперная певица Екатерина Лёхина (приглашённая солистка Большого театра) и Уральский академический филармонический оркестр под управлением Алексея Доркина, приехали слушатели из Арамиля, Берёзовского, Полевского, Сысерти, Колчедана, Малышева, Мартюша, Покровского.

На открытии директор Свердловской филармонии Александр Колотурский отметил этот факт.

– От вас очень многое зависит, – сказал он. – Мы открываем Региональный концертный зал не только для жителей Каменска-Уральского. Он для всех жителей южного округа. Надо стремиться к тому, чтобы как можно больше людей бывало в этом зале. Мы обязательно создадим для этого все условия.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков обратился к присутствующим в зале и заметил, что именно они продвигают культуру.

– Ваша активность приводит к тому, что больше людей слушают классическую музыку, несмотря на то, что не у всех есть возможность бывать в больших городах. У вас есть возможность слушать классику, чувствовать сопричастность к тому, что происходит в концертных залах, и я надеюсь сделать так, чтобы ещё больше людей чувствовали в этом необходимость.

Первый концерт после открытия запланирован на 22 сентября (Уральский академический филармонический оркестр и солистка Татьяна Калапова). До Нового года, в том числе в Каменске-Уральском, выступят Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica с дирижёром Фабио Мастранджело, камерный ансамбль «Солисты Москвы» с Юрием Башметом, Уральский государственный русский оркестр с дирижёром Леонидом Шкарупой.

Сеть филиалов Концертного зала филармонии была создана ещё в 2000 году для организации филармонических сезонов в городах нашей области. Понятно, что не во всех городах инфраструктура позволяла создать полноценные филиалы. В 2009 году Свердловская филармония начала развивать сеть виртуальных залов. Формат оказался востребованным. Залы, где можно посмотреть прямой эфир с выступлением звёзд не только российской музыкальной сцены, но и мировой, в области стали расти как грибы после дождя. В марте 2016-го их было 34. Сейчас без одного сто. Они работают в 52 муниципальных образованиях области. А также в Москве, Судаке и в селе Ярково Тюменской области.

Первый Региональный концертный зал появился в 2016 году в Ирбите. Формат живых концертов за первый сезон посетило больше 4000 слушателей. При том, что население Ирбита около 36 000 человек.