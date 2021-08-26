Благодаря своей тайне «Grinkevich» оказались на гребне музыкальной «Волны»

Солистка «Grinkevich» - Елизавета Гринкевич. Скриншот трансляции концерта

Вчера в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В шестёрку лучших по итогам фестиваля вошла яркая группа из Екатеринбурга – «Grinkevich». Также уральский коллектив получил приз зрительских симпатий, а в качестве награды – ротацию клипа в эфире канала «Муз ТВ».

Название проекта «Grinkevich» происходит от фамилий двух её участников – вокалистки Елизаветы Гринкевич и её супруга – басиста Льва Гринкевича. Также в команде – Дмитрий Даринский (ударные) и Николай Овчинников (гитара). Те, кто внимательно следил за свердловчанами на «Новой волне», помнят, что Лев и Дмитрий уже принимали участие в конкурсе – это было в 2018 году в составе коллектива «Пиджаков Live». Тогда музыканты из Екатеринбурга заняли четвёртое место и тоже выиграли ротацию клипа на «Муз ТВ». Однако группа со временем разделилась – вокалист Игорь Пиджаков и гитарист Александр Клементьев продолжают работать вместе, их теперь, кстати, продюсирует Сергей Жуков. А Лев и Дмитрий создали новую команду.

– Мы все знакомы очень давно, с 2006 года примерно, – рассказывает о новой группе Лев Гринкевич. – Играли то в одном коллективе, то в другом. Пацаны – Коля, Дима и я – вообще практически с одной улицы. И вот сейчас наши вектора сошлись вместе. Лиза же всегда, я бы сказал, была козырным тузом в рукаве. Я знал, что настанет время, и дальше в творческом плане мы будем двигаться вместе.

Группа "Grinkevich" (слева направо): Лев Гринкевич, Николай Овчинников Елизавета Гринкевич и Дмитрий Даринский Фото: Скриншот программы "Новая Волна 2021". За кулисами"

Действительно последние полгода группа «Grinkevich» начала заявлять о себе. У них появился хит «Тайна», с которым они выступают на самых разных площадках Екатеринбурга, с ним же они прошли кастинг на «Новую волну».

– Да, мы с Димой уже проходили эту дорогу, и для нас «Новая волна» – лучший опыт в жизни в плане знаний, которые здесь дают, – поясняет Лев. – Кажется, в прошлый раз я год после фестиваля не мог прийти в себя, ходил на концерты, смотрел на артистов – кто как работает. И когда с предыдущим коллективом пошло в распад, понимал, что с новой командой обязательно надо заявляться на «Волну», и если нас возьмут – это будет большое счастье. Даже если бы мы не прошли кастинг, всё равно приехали бы гостями, где-то в стороночке сидели и слушали, учились.

«Сидеть в стороночке» уральцам не пришлось – сначала они прошли видеокастинг, а потом стали финалистами «Новой волны», после чего их пригласили в Сочи. Россию на нынешнем конкурсе также представляли Севиль и Максим Субачев, всего в финал прошли 11 сольных исполнителей и групп.

В первый конкурсный день молодым артистам нужно было спеть мировой хит. Екатеринбуржцы выбрали крайне непростую композицию – «Bad Romance» от Lady Gaga. И чтобы браться за такой материал, конечно, нужно обладать огромной харизмой и соответствующей энергетикой. У нашей группы всего этого оказалось в достатке, а Лиза Гринкевич благодаря своему яркому, даже эпатажному образу, мгновенно запомнилась и полюбилась публике. Однако судьи были строги и, несмотря на бурные аплодисменты зала, оставили уральцев замыкать конкурсную таблицу. Во второй день участники выступали с российскими хитами, «Grinkevich» исполняли песню группы Artik & Asti «Под гипнозом». Получилось убедительно, после чего они уже переместились в середину рейтинга «Новой волны».

И в третий, финальный день, участники фестиваля должны были представить свой авторский материал. Вот тут-то и выстрелила «Тайна», за которую жюри поставили музыкантам «Grinkevich» самый большой среди всех конкурсантов балл. Это ли не успех, особенно для группы, которая планирует развиваться именно со своим материалом?

Неудивительно, что один из самых полезных призов – ротация клипа на свою песню в эфире «Муз ТВ» – досталась как раз «Grinkevich». Как рассказали «Облгазете» ребята, сейчас они вернутся в Екатеринбург, немного придут в себя, а затем будут думать о создании клипа.

Также у «Grinkevich» практически готовы ещё шесть треков, которые они усовершенствуют уже с учётом советов, полученных на «Новой волне», а затем представят эти песни аудитории. Автором слов, как правило, является Елизавета, музыку ребята пишут совместно, если нужно, к работе подключаются аранжировщики. Фрагменты выступлений группы можно посмотреть и послушать на нашем сайте.

Итоги «Новой волны» 1-е место Саро Геворгян (Армения) 2-е место Деница Караславова(Болгария) 3-е место Хорхе Гонсалес (Испания) 4-е место группа Mezzo (Казахстан) 5-е место Алфи Аркури (Австралия) 6-е место «Grinkevich» (Россия) 6-е место Максим Субачев (Россия)