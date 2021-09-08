Дворец молодёжи объявил конкурс на организацию концерта Олега Газманова в Екатеринбурге

Концерт Олега Газманова будет продолжаться не менее 90 минут. Фото: скриншот с записи концерта на YouTube-канале "Россия 1".

Дворец молодёжи Екатеринбурга объявил тендер на организацию концерта народного артиста РФ Олега Газманова во время торжественного приёма педагогов по случаю празднования Дня учителя. Заказчик готов заплатить за это 2,9 млн рублей.

Как сообщается в документации на сайте госзакупок, цена договора включает все затраты исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору в соответствии с техническим заданием, в том числе, затраты на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В эту же сумму входит гонорар артисту.

В техническом задании уточняется, что концерт Олега Газманова будет продолжаться не менее 90 минут, во время него певец должен исполнить 15 или больше композиций. Артист может начать выступление в период с 12:00 до 15:00.

Закупка осуществляется за счёт субсидий, предоставленных из бюджета Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября. Напомним, что День учителя отмечается 5 октября. На торжественный приём в Дворец молодёжи будут приглашены педагоги со всей области.

Напомним, 22 июля Олег Газманов праздновал своё 70-летие.