Владимир Путин поздравил Александра Розенбаума с 70-летием

13 сентября Александру Розенбауму исполняется 70 лет. Фото: скриншот из выпуска "Вечернего Урганта".

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России, музыканта, поэта и композитора Александра Розенбаума с юбилеем. 13 сентября ему исполняется 70 лет.

Глава государства назвал музыканта талантливым исполнителем, поэтом и композитором, а также отметил, что артист внёс большой вклад в развитие лучших традиций эстрадного искусства России.

"Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию. Желаю Вам здоровья и успехов в работе, в реализации востребованных творческих, общественных, благотворительных проектов", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Александр Розенбаум родился в Ленинграде в 1951 году в семье студентов-однокурсников 1-го Медицинского института. Он с пяти лет занимался музыкой, с детства выступал на сцене и даже окончил музыкальную школу, но в 1968 году Александр поступил в 1-й Медицинский институт, который успешно окончил в 1974 году. При этом музыку он не забросил, а в 1980 году ушёл на профессиональную эстраду.

Самые известные песни Александра Розенбаума - "Вальс-бостон", "Налетела грусть", "Утиная охота", "Песня еврейского портного", "А, может, не было войны", "Вещая судьба", "Ау" и "Чёрный тюльпан". На его счету три "Золотых грамофона" и 16 наград премии "Шансон года".

В 1996 году Александр Розенбаум получил звание заслуженного артиста России, а в 2001 году - народного артиста.

К слову, в 22:15 по мск на "Первом канале" покажут программу "Сны у розового дерева", приуроченную к 70-летию Александра Розенбаума.