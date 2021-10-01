Не только же «Калинка-малинка»

Ансамбль хорошо звучит тогда, когда все - виртуозы. А «Урал» – звучит! «Рождённые под знаком музыки» – говорят о них, ведь дата основания квартета – 1 октября (1991), Международный день музыки Фото: Тарас Ерошин

Пьер Ришар их по-прежнему ждёт. Во всяком случае – хорошо помнит. В 1996-м он встретился с уральскими музыкантами в Москве. Тогда Ришар с театром «Алеф» впервые приехал в Россию. Предприниматель Вениамин Адаскин, благоволивший к народному исполнительству, познакомил его с уральцами. Музыканты «Алефа» поиграли уральцам, уральцы – французам. Два дня общения закончились идеей Ришара: «Делаем совместно музыкальный спектакль! Эксклюзивно – на двух площадках, в Париже и Москве…»

Записывали первый диск. ГКЧП не заметили

1990-е оставили зазубрины на многих судьбах. И хорошие-памятные, и не очень. Внезапная смерть от инсульта предпринимателя-мецената прервала международный проект, к которому с равным энтузиазмом и дерзостью устремились и великий комик Пьер Ришар, и его жена-композитор, и незадолго до того родившийся квартет «Урал». Зато в начале 1990-х, именно благодаря Адаскину, квартет и родился, выделился из большого коллектива музыкантов-народников – для мобильных выступлений. Рождение квартета было столь стремительным (программа за программой дома, первые записи, первые выступления за рубежом), что «Урал» даже не сильно заметил… ГКЧП. «Что, было введено чрезвычайное положение?» У них было своё ЧП – запись первого альбома. Его надо было сделать в срок и качественно. Первый же! От старта зависела дальнейшая судьба, потому и работали, не особо обращая внимание на «привходящие обстоятельства». Да, может, что-то фундаментальное в политике и «пропустили» (можно по-разному к этому относиться, но с увлечёнными творчеством людьми такое случается), зато поняли фундаментальное про себя: «Нам надо играть вместе». О трудностях выживания народного жанра не думали. Работали. Надо делать инструментовки – делали. Надо пошить костюмы – шили. Надо закупить аппаратуру – покупали. «Скидывались и закупали, – вспоминает Михаил Уляшкин, основатель и руководитель квартета. – Это ж лихие 90-е: не будешь крутиться – ничего не будет. Просить-клянчить и ждать обещанного было некогда…».

9 октября на концерте в честь 30-летия «Урала» вместе с юбиляром на сцене Свердловской филармонии выступит около десятка уральских ансамблей, работающих в том же жанре. «Феникс», «Аюшка», «Русичи, «Изумруд», «Art-Quintet», «13 струн», «А-трио», «Тамбурица»… Однообразия, уверяю вас, не будет. У каждого из камерных коллективов-народников – свой стиль, свой почерк. Узнаваемый. Признанный за эталон. Одни увлечены музыкой современных композиторов. Другие делают из фольклора неповторимое шоу. Третьи демонстрируют неисчерпаемые возможности отдельных инструментов. Хотя инструменты одни – русские народные. И у «Урала» – те же. Но народные инструменты – это же не только «Калинка-малинка», и всё! Зрители зачастую ничего другого и не рассчитывают услышать от народного коллектива. А зря.

«Урал», в отличие от коллег, исповедует в народном жанре сугубо академическое направление. О них так и говорят: «Это классики». Но и «классика» преподносится ими лица необщим выраженьем. Композиторы, что наши, что зарубежные, прежде почти не писали для народных инструментов, зато у них много музыки такой, что по духу подходит для исполнения на балалайке, баяне или домре, звучит убедительно. И даже очень здорово! Есть ещё концертные обработки народных мелодий. Не только России. Всего мира – мелодии болгарские, немецкие, испанские, французские. «Урал» сделал даже целую программу «С балалайкой вокруг света». Так что репертуар квартета, точно, – не одна «Калинка-малинка». Более того, с некоторых пор композиторы создают произведения специально для «Урала», включая музыку-модерн, например «Два гимна» Беринского или «Денди» Зверева. «И модерн в народном жанре ещё ждёт пика своей популярности. Лет… через сто!» – смеются в квартете. Но тут же – вполне серьёзно: «Да, у современной музыки сложный гармонический язык. Но не играть её нельзя. Без этого не могут развиваться даже академические инструменты».

Туманный Альбион под звуки балалайки

– Народные инструменты, они должны где быть? – задаёт «неожиданный» вопрос Михаил Уляшкин. И сам же отвечает: – В народе. Где в народе домры и балалайки? Самый народный инструмент – пианино. И магнитофон». Это сердечная боль руководителя «Урала». Хотя как заведующий кафедрой народных инструментов Уральской консерватории он вроде бы может «спать спокойно» – молодёжь приходит в народный жанр: кому от старшего брата аккордеон достался, кто в музыкальной школе домру в руки взял. А тут стоит только взять… Баян, мандолина, аккордеон звучат красиво и благозвучно, не могут не понравиться («Не то что скрипка, – шутит Уляшкин. – Пока отрок допилится на ней до мелодии, всех соседей изведёт»). Другое дело – насколько умение и навыки игры на народном инструменте будут востребованы обществом.

У квартета «Урал» – счастливая судьба. 30 лет он не выживает (как иные из коллег-народников), а живёт. Материальной поддержкой на старте была помощь того самого сибирского мецената Адаскина, а затем – Центра народного искусства, под крышей которого (хотя название «крыши» менялось с годами) «Урал» работает много лет. Но что до востребованности обществом… Востребованность есть. Только вот общество, к сожалению, сдвинуло жанр на обочину. Парадокс: иностранцы проявляют больше интереса к русским народным инструментам, нежели соотечественники. Много ли мы знаем о том, что с квартетом «Урал» выступала японская певица, поклонница русского романса Каёко Амано? Это было её желание. Получилось стильно, с шармом.

Многие ли слышали, что «Урал» озвучивал английские мультики? Английские! Представляете, как надо вжиться в другую культуру, чтобы условный мистер Смит (изображение) и балалайка (звук) не диссонировали. Напротив – соединились бы в выразительный образ. А они соединились! «Урал» играл, например, «Либертанго» Пьяццоллы, а характер героев, «английскость» подчёркивали штрихами в музыке. «Легло» идеально.

Да вот и про Пьера Ришара, влюбившегося в уральский квартет, кто знает?.. Риторические вопросы можно продолжать.

В роли тапёров. Но какая игра!

В 1996-м работа квартета «Урал» по озвучиванию фильма Абрама Роома «Третья Мещанская» стала настоящим хитом Международного фестиваля «Немое кино – живая музыка». Музыканты впервые попробовали себя в роли тапёров. Никогда прежде «Урал» такой работы не делал, но предложение Центра современного искусства показалось любопытным. Немое кино, даже абсолютно без звука – феномен. Музыка же усиливает акценты, раскрашивает картину! Даже бытовая сцена (хозяйка шинкует овощи) под «напряжённую» мелодию способна подготовить зрителя: нож «выстрелит». Вроде ничего не происходит, а в зрительном зале всё накалено. Это как «В ожидании Годо» Беккета. Кого ждут – неизвестно, но напряжение растёт… Словом, они подобрали музыку, покадрово рассчитали смену мелодий-интонаций. А это полтора часа звучания. В результате – триумф.

Сегодня, помимо привычных концертных площадок, «Урал» можно встретить в… Свердловской драме: шестой год квартет участвует в спектакле «Зойкина квартира» по Булгакову. Ещё когда репетировали, два месяца ежедневно шла сплошная импровизация. Вместе с режиссёром, композитором. В конце концов родилось! Однако и поныне каждый спектакль – вживую. Ни звука фонограммы. И музыканты, как актёры, могут говорить о своём участии: сегодня был удачный спектакль. Или неудачный (ошибся – сыграл не ту ноту, не вступил вовремя). «Лучше-хуже» зависит от настроения, от погоды. От жизни.

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Идея совместного спектакля в силу обстоятельств приостановилась. Но Пьер Ришар (с «Уралом», в центре) ещё и поет, выпускает пластинки. А вдруг?.. Фото: Архив квартета «Урал»

«Полёт над Иссык-Кулем» с… балалайкой Всё ли можно играть на балалайке? Всё ли нужно играть? На I Форуме национальных оркестров, что собрал нынче летом Урал, звучало: народным инструментам подвластно всё. Играли и эстрадную музыку, и рок. Аргумент – молодёжь вот на такое пойдёт… Михаил УЛЯШКИН, художественный руководитель квартета «Урал», заслуженный артист России, профессор: – Но эстрада и рок в исполнении на народных инструментах проигрывают оригиналу. Да, можно поиграть на балалайке, держа её за головой, под коленом. И тут звучит, и там звучит. Вроде бы. Но здесь ставка на «зрительно и забавно». А музыка должна быть выразительна, воздействовать на эмоции. Это её природа. Если она изобразительна, а не выразительна – уже не искусство. Мы никогда на сцене не устраиваем театр. Хотя не против экспериментов. Однажды играли с исполнителями импровизационной музыки. Саксофонист и ударник из Франции. Живут в разных городах. Встречаются только на концертах и на записях. Никогда не готовятся к исполнению. Не договариваются об идее, о настроении. Сами не знают, что будет. Музыка рождается сейчас и здесь. Вышли на сцену – и началось! И вот захотели выступить с русскими балалайками. Поскольку мы в таком формате никогда не выступали, французы согласились: ладно, обозначим тему – «Полёт над Иссык-Кулем». И «полетели». Абсолютная импровизация на сцене! И академический «Урал» с азартом отдался ей.

Квартет "Урал" Михаил УЛЯШКИН – домра-прима, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (1996, 2008) Алексей СТЕПАНОВ – балалайка-прима Алексей КАЗАНЦЕВ – балалайка-бас, Артём ТИМОФЕЕВ – баян Все четверо – не единожды лауреаты российских и международных конкурсов