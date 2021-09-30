Юбилейный сезон "Голоса" будет спасать "золотой" состав жюри

Фото: Пресс-служба проекта

"Первый канал" объявил о дате выхода первого выпуска "Слепых прослушиваний" юбилейного сезона проекта "Голос". Десятый сезон стартует в эфире телеканала 8 октября.

Бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев в анонсе 10 сезона "Голоса" ещё раз напомнил о том, что к юбилею шоу в кресла наставников вернутся члены "золотого" состава жюри: Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. Именно с них начинался проект десять лет назад, и первые три сезона, в которых они отработали, были самыми рейтинговыми. Например, средний рейтинг второго сезона - 9,19, а рейтинг финала того года - 9,8. После ухода звёздного квартета жюри рейтинги "Голоса" начали падать. "Первый канал" пытался привлекать к проекту популярных артистов, в креслах наставников в разные годы были и Сергей Шнуров, и Константин Меладзе, и Баста. Но всё-таки зрителя не обманешь, проект терял свою популярность. Так, "Голос-9" показал самый низкий рейтинг за всю историю проекта - 4,78 (рейтинг финала - 4,5).

В юбилейный сезон спасать проект вернулась четвёрка родоначальников, и, судя по реакции в социальных сетях проекта, зрители этому крайне рады. Агутин, Пелагея, Градский и Билан прекрасно дополняют друг друга, работают в разных жанрах. Например, после ухода из проекта Александра Градского никто не мог его заменить в плане работы с академическими голосами конкурсантов: получалось либо очень скучно, либо таких исполнителей и вовсе не набирали в команды. Кстати, несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Градский тяжело переболел коронавирусом и чуть ли не находится в реанимации, но мэтр заявил, что с ним всё в порядке, и что переболел он в лёгкой форме и готов вернуться к проекту.

Пелагею тоже заменить особо не удавалось. Основной её сменщицей была Полина Гагарина, которая пыталась копировать эмоциональную манеру поведения Пелагеи, но выходило это не самым лучшим образом. Также приглашали в проект и Ани Лорак, которая имела опыт участия в украинском аналоге "Голоса", правда и она не прижилась.

Билан и Агутин по первым трём сезонам доказали, что умеют здорово работать с конкурсантами. Агутин, к примеру, побеждал в сезоне, где была мощнейшая конкуренция: в команде Григория Лепса были такие сильные исполнители, как Александр Панайотов и Дарья Ставрович, но победила в проекте Дарья Антонюк из команды Леонида Агутина. Ну, а "чуйка" Билана на сильных исполнителей, его умение поставить профессиональные номера самого высокого уровня, его эмоциональность полюбились зрителями ещё с первого сезона.

Как говорит Дмитрий Нагиев: "Добро пожаловать на борт". Юбилейный сезон "Голоса" обещает быть интересным, во всяком случае более профессиональным, чем в последние годы.