Евгений Куйвашев: "Уральская ночь музыки" пройдёт 22 октября

Мероприятие пройдёт в режиме COVID-Free. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что фестиваль "Уральская ночь музыки" состоится 22 октября. Мероприятие пройдёт в режиме COVID-Free.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night", - пишет губернатор.

Директор фестиваля "Уральская ночь музыки" Евгений Горенбург подтвердил, что мероприятие будет организовано в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что проект реализуется с использованием Президентского гранта. Напомним, размер гранта составил 39 954 370 рублей.

"Команда "Уральской ночи музыки" принимает любые вызовы. Принимает и справляется с ними. С вашей поддержкой мы все вместе подготовим и проведём фестиваль, который запомнится в веках", - передаёт слова Горенбурга пресс-служба фестиваля.

Ural Music Night должна была пройти 25 июня 2021 года, но за несколько дней до его проведения, из-за роста числа заболевших COVID-19, власти региона приняли решение о его переносе. В прошлом году фестиваль также перенесли. Сначала на август (планировалось, что он пройдёт в День города), затем на 12 сентября. В итоге Ночь музыки состоялась 18 сентября 2020 года.

Как ранее рассказали "Областной газете" в пресс-службе фестиваля, уже в июле рассматривался перенос мероприятий на сентябрь. Поскольку Ночь музыки проводится на открытых площадках и в вечернее время, другие осенние месяцы не рассматриваются. В сентябре стало известно, что фестиваль будет проходить исключительно в закрытых помещениях.