На концерты Ural Music Night в Екатеринбурге будут пускать только привитых от COVID-19

Фестиваль уже второй раз пройдёт в условиях коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Ural Music Night в Екатеринбурге пройдёт в режиме COVID-Free. Концерты можно будет посетить только тем, у кого есть QR-коды.

Также можно будет показать сертификат о вакцинации против коронавируса. Об этом рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

"Мы хотим сделать COVID-free формат. В закрытые помещения вход будет бесплатный, но, заметьте, я специально не сказал свободный. Он будет не свободный. Будут проверяться сертификаты прививочные, либо QR-коды, либо рист-бэнды (специальные браслеты)", - цитирует Евгения Горенбурга ТАСС.

Браслеты начнут выдаваться в ближайшее время возле пунктов вакцинации. Для их получения необходимо предоставить сертификат о вакцинации, QR-код или медицинский отвод от прививки.

Напомним, Ural Music Night пройдет 22 октября в закрытых помещениях. Об этом ранее сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ural Music Night должна была состояться 25 июня 2021 года, но за несколько дней до его проведения, из-за роста числа заболевших COVID-19, власти региона приняли решение о его переносе. В прошлом году фестиваль также перенесли. Сначала на август (планировалось, что он пройдёт в День города), затем на 12 сентября. В итоге Ночь музыки состоялась 18 сентября 2020 года.