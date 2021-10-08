Дирижёр Андрей Стариков и его необычный коллектив Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

В Свердловской государственной филармонии состоялся кастинг в Хор любителей пения Екатеринбурга. Художественный руководитель Андрей Стариков отобрал 18 человек, и уже в этом месяце они приступят к репетициям вместе с остальным составом. «ОГ» рассказывает о необычном коллективе, который находится на пороге своего первого юбилея.

Мы привыкли, что филармония – это очень высокий уровень, суперпрофессиональные музыканты, которых ждут на самых лучших площадках страны и мира. Казалось бы, любителей в таком учреждений нет и быть не может. Но утверждение это ошибочно, поскольку почти пять лет назад в филармонии появился Хор любителей пения, кастинг в который могут пройти самые обычные люди, не имеющие специального образования.

– В нашем коллективе действительно самые разные люди, – рассказывает Андрей Стариков. – Строители, бизнесмены, бухгалтера, банковские служащие, врачи. Чтобы попасть к нам в хор, нужно две вещи: любить петь и чтобы глаз горел. Даже если человек не знает ноты, но «душа поёт» – мы его возьмём и научим. Наша задача не столько в развитии творческого начала людей, сколько в популяризации хорового искусства. Мы хотим, чтобы не только на наши концерты ходило больше людей, но и чтобы по всей России, по всему миру популярность хоровых выступлений увеличилась. При этом перед нами совершенно не стоит задача сделать из этих людей профессионалов. Но иногда получается – семь человек из состава хора поступили в высшие и средние музыкальные учебные заведения. Для нас это очень приятный бонус.

Дважды в сезоне Хор любителей пения Екатеринбурга выступает на сцене Свердловской филармонии, а также в течение года принимает участие в таких проектах, как, например, «Ночь музеев» и фестиваль «Безумные дни»; откликается коллектив и на общегородские культурные акции. Традиционным для музыкантов стало выступление в составе сводного екатеринбургского хора на открытой площадке в Историческом сквере в честь празднования Дня России.

Сейчас хору предстоит подготовиться к очень важному событию – юбилейному концерту, который состоится 28 января. Поэтому было решено отобрать порядка двадцати новых певцов (которые добавились к 80 исполнителям, пришедшим в коллектив раньше).

Участница кастинга Светлана Орлова рассказала «Областной газете», почему она заинтересовалась возможностью попасть в хор.

– Я считаю, что никогда не поздно начинать – пение помогает жить творчески, развиваться и оставаться молодыми, – уверена Светлана. – Честно, на участие в кастинге меня подтолкнула не только любовь к пению – я устала подпевать сыну, который учится в музыкальной школе (смеётся). У меня нет специального образования, разве что небольшие курсы вокала, где я изучала нотную грамоту. Если даже не пройду в хор, буду утешать себя тем, что спела в филармонии, пусть и в репетиционном зале.

Второй хормейстер коллектива Ольга Моргунова уже после завершения отбора отметила, что в хор взяли 18 человек, все – женщины.

– Немного огорчает, что в этот раз на прослушивание записалось мало мужчин, хочется больше, – добавляет Андрей Стариков. – Ведь обычно если в результате кастинга мы набираем 20–25 человек, то мужчин среди них – не больше 10 процентов. В этот раз, увы, конкуренция даже среди любителей оказалась слишком высокой, и мужчины конкурс не выдержали.

Что ж, возможно, в следующем году коллектив пополнится и мужскими голосами, а пока набранные участники вместе с основным составом приступают к репетициям.

Справка «ОГ»: Хор любителей пения Екатеринбурга создан в Свердловской филармонии в январе 2017 года по инициативе директора учреждения Александра Колотурского, который считает, что это, в том числе, очень важный шаг на пути возрождения хоровых традиций в стране. В ноябре 2019 года был создан Фонд поддержки и развития Хора любителей пения при филармонии, существующий на гранты, руководителем фонда является Андрей Стариков.

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