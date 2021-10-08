Турин станет местом проведения "Евровидения-2022"

Также в качестве места для проведения конкурса рассматривали Милан, Римини, Болонью и Пезаро. Фото: сайт Евровидения.

Местом проведения международного музыкального конкурса "Евровидение-2022" станет город Турин в Италии. Заявки на проведение мероприятия подавали 11 итальянских городов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA, кандидатура Турина уже утверждена, однако руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время.

Всего желание принять у себя "Евровидение-2022" изъявили 17 итальянских городов, из которых заявки подали только 11. Также в качестве места для проведения конкурса рассматривали Милан, Римини, Болонью и Пезаро.

Право принимать "Евровидение" в 2022 году Италия получила после победы итальянской группы Maneskin на конкурсе, который проходил в 2021 году в Роттердаме. Напомним, их хитом стала песня Zitti e Buoni.