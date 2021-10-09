В Екатеринбурге начали выдавать рист-браслеты на "Уральскую ночь музыки"

Сегодня специальные браслеты на "Уральскую ночь музыки" начали выдавать в Гринвиче и Veer Mall. Фото: Владимир Мартьянов

9 октября в Екатеринбурге открылись несколько пунктов выдачи рист-браслетов. С ними можно будет попасть на площадки Ural Music Night 22 октября. Имена основных хедлайнеров фестиваля уже известны.

На площадках "Уральской ночи музыки" выступят, в том числе Клака Кока, "Каста", Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андреграунд", Alligators, "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай" и другие.

Попасть на выступления можно будет только по специальному браслету, сообщили организаторы. Сегодня их начали выдавать в:

ТРЦ "Гринвич", ул. 8 Марта, 46 (2 этаж с углового входа Вайнера-Радищева),

ТЦ Veer Mall, пр. Космонавтов, 108 (центральный вход).

С 10 октября откроется также инфоцентр с браслетами в ТРЦ "МЕГА", ул. Металлургов, 87 (центральный вход). Они будут работать с 10:00 до 22:00. На следующей неделе откроются еще несколько пунктов выдачи рист-браслетов.

В день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12:00 на 5 площадках:

КРК "Уралец", ул. Большакова, 90,

ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10,

Дом офицеров, ул. Первомайская, 27,

Дворец культуры железнодорожников, ул. Якова Свердлова, 35,

ККТ "Космос", ул. Дзержинского.

Чтобы получить специальный браслет участника Ural Music Night надо предъявить паспорт, указать адрес электронной почты и показать QR-код, указывающий на наличие одного из следующих документов: медицинский документ, подтверждающий получение 2-го компонента вакцины или 1-компонентной вакцины от COVID-19,

сертификат о вакцинации (в том числе с портала Госуслуг,

сертификат о перенесённом заболевании из личного кабинета Госуслуг (если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев). По вопросам работы инфоцентров звоните можно звонить по телефону: +79655165727. Посетителей без рист-браслетов не пустят на концерты.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что фестиваль "Уральская ночь музыки" перенесена и пройдёт 22 октября. Тогда же заявлялось, что фестиваль состоится в режиме COVID-Free.

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