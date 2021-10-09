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Культура / Музыка
9 октября 2021, 16:01

В Екатеринбурге начали выдавать рист-браслеты на "Уральскую ночь музыки"

Исполнители на Ночи музыки

Сегодня специальные браслеты на "Уральскую ночь музыки" начали выдавать в Гринвиче и Veer Mall. Фото: Владимир Мартьянов

9 октября в Екатеринбурге открылись несколько пунктов выдачи рист-браслетов. С ними можно будет попасть на площадки Ural Music Night 22 октября. Имена основных хедлайнеров фестиваля уже известны.

На площадках "Уральской ночи музыки" выступят, в том числе Клака Кока, "Каста", Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андреграунд", Alligators, "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай" и другие.

Попасть на выступления можно будет только по специальному браслету, сообщили организаторы. Сегодня их начали выдавать в:

  • ТРЦ "Гринвич", ул. 8 Марта, 46 (2 этаж с углового входа Вайнера-Радищева),
  • ТЦ Veer Mall, пр. Космонавтов, 108 (центральный вход).

С 10 октября откроется также инфоцентр с браслетами в ТРЦ "МЕГА", ул. Металлургов, 87 (центральный вход). Они будут работать с 10:00 до 22:00. На следующей неделе откроются еще несколько пунктов выдачи рист-браслетов.

В день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12:00 на 5 площадках:

  • КРК "Уралец", ул. Большакова, 90,
  • ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10,
  • Дом офицеров, ул. Первомайская, 27,
  • Дворец культуры железнодорожников, ул. Якова Свердлова, 35,
  • ККТ "Космос", ул. Дзержинского.

Чтобы получить специальный браслет участника Ural Music Night надо предъявить паспорт, указать адрес электронной почты и показать QR-код, указывающий на наличие одного из следующих документов:

  • медицинский документ, подтверждающий получение 2-го компонента вакцины или 1-компонентной вакцины от COVID-19,
  • сертификат о вакцинации (в том числе с портала Госуслуг,
  • сертификат о перенесённом заболевании из личного кабинета Госуслуг (если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев).

По вопросам работы инфоцентров звоните можно звонить по телефону: +79655165727. Посетителей без рист-браслетов не пустят на концерты.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что фестиваль "Уральская ночь музыки" перенесена и пройдёт 22 октября. Тогда же заявлялось, что фестиваль состоится в режиме COVID-Free.

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Областная газета Свердловской области

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