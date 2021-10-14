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Культура / Музыка
14 октября 2021, 15:02

IOWA и "ЛСП" выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

Толпа на концерте

Обычно концерты проходят на улице и собирают множество людей. Фото: Галина Соловьёва

Ural Music Night в Екатеринбурге пройдёт 22 октября. Стали известны все хэдлайнеры фестиваля. Выступят в том числе IOWA, "ЛСП" и группа "Мираж".

Певец "ЛСП" выступит на площадке МОТИВ Stage в ДИВСе. "ЛСП" прочно поселился в плейлистах самых разных слушателей. Жестокий коктейль из обречённой романтики и сентиментальной лирики с грубыми деталями не оставляют шанса на равнодушие — треки застревают в ушах намертво. У его клипов десятки миллионов просмотров, релизы штурмуют первые строчки чартов, а на живые выступления приходят тысячи гостей", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

На площадке "Дисколенд", которую переместили в Цирк, выступит группа "Мираж". Самые популярные произведения артисток - "Музыка нас связала" и "Наступает ночь".

Традиционная акция фестиваля "Светает", которая завершает серию концертов, пройдёт на сцене КРК "Уралец". Здесь выступит группа IOWA. Они совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнят песню "Ночь пройдёт, наступит утро ясное...". Акция стартует в 2 часа ночи.

Группа прославилась своими хитами "Улыбайся", "Песня простая", "Бьёт бит", "Мои стихи".

Ранее были анонсированы: "Каста", Клава Кока, Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андреграунд", Alligators, "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай" и другие.

Напомним, вход на концерты фестиваля будет осуществляться по наличию специального рист-браслета. Их выдают привившимся людям и переболевшим (если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев и есть сертификат с Госуслуг). Организаторы расширили список мест, где до 21 октября можно получить браслеты. Кроме ТРЦ "Гринвич" и ТЦ Veer Mall, их выдают по следующим адресам:

  • ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 6,
  • ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17/1,
  •  Аэропорт «Кольцово», ул. Бахчиванджи, 1. 
Областная газета Свердловской области

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