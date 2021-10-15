15 августа 2015 года. Екатеринбург. Октябрьская площадь. Вячеслав Бутусов на концерте в честь Дня города. Фото: Александр Исаков

Сегодня исполняется 60 лет Вячеславу Бутусову – выпускнику Свердловского архитектурного института, лидеру культовой советской музыкальной группы «Наутилус Помпилиус».

В нужное время в нужном месте

В разные годы много чего с большей или меньшей степенью обоснованности называли «свердловским брендом», но представить не то что Урал, но, наверное, и весь Советский Союз второй половины 80-х годов прошлого века без песен «Наутилуса Помпилиуса» вряд ли у кого получится.

Песни группы звучали повсюду. Пожалуй, никому из рокеров ранее не удавалось настолько выйти за пределы узкого круга своей аудитории и стать чуть ли не символом сложного, противоречивого, но чрезвычайно интересного времени.

Столь же противоречиво и отношение к Вячеславу Бутусову даже среди любителей творчества группы, а если точнее, то к его роли в том невероятном всесоюзном успехе, который обрушился на коллектив после выхода альбома «Разлука». Вроде бы та же «новая волна», на гребне которой уже поднялся Виктор Цой, но несоизмеримо более мощная.

Есть расхожее мнение, что Бутусов всего лишь цинично воспользовался стихамиИльи Кормильцева для достижения собственной популярности. Версия красивая и, на первый взгляд, вполне правдоподобная. Но в то же время и чрезвычайно легковесная. Наверное, самую корректную формулировку невероятного успеха группы из Свердловска дали в недавней беседе с корреспондентом «Областной газеты» экс-музыканты «Наутилуса Помпилиуса» Алексей Могилевский и Виктор Комаров – группа оказалась со своими песнями в нужное время в нужном месте.

Вроде бы всё просто, но если копнуть чуть глубже, то на свет божий тут же потянется масса деталей и противоречий, которые в итоге и обусловили то, что успех группы был настолько ошеломительным. И в то же время именно в силу многосоставности этого успеха классический «Наутилус Помпилиус» просуществовал недолго – фактически только до 1988 года. В последующие годы экипаж «подводной лодки» всё больше и больше менялся и всё сильнее отдалялся от пика популярности времён «Разлуки».

Кто-то считает, что ничего бы не было без текстов Ильи Кормильцева, по мнению других, главное – это музыка и голос Вячеслава Бутусова. Но и это ещё не всё. Попробуйте, уберите узнаваемые клавишные Виктора Комарова или саксофон Алексея Могилевского. Да что там, даже когда на бас-гитаре Дмитрия Умецкого сменил выходец из «Телевизора» Игорь Копылов, стало… вполне допускаю, что даже и лучше, но это тот самый случай, когда лучшее – враг хорошего. «Наутилус» был уже немного не тот.

Получается, что секрет не только в соблюдении классического принципа единства времени и места, надо было ещё и всем этим людям, взаимно друг друга дополняющим, составить ту химическую формулу, при которой получается невероятной мощности взрыв. За пару лет до всесоюзной известности «Наутилус Помпилиус» входил в список запрещённых в СССР зарубежных и отечественных групп (надо отдать должное его составителям, практически все достойные на тот момент исполнители в него попали). Зато когда плотину запретов прорвало, тут уж никому мало не показалось.

Взгляд с экрана

Тексты Ильи Кормильцева гениальны, но исполнявшие их до этого «Урфин Джюс», Егор Белкин и Настя Полева всё-таки оставались популярными лишь внутри ограниченной группы поклонников. Получается, что нужен был Бутусов, чтобы тексты Кормильцева зазвучали не в небольших клубах, а на главных стадионах Советского Союза. Можно справедливо упрекать Бутусова, что он в каких-то местах сознательно упростил глубокий смысл первоначального текста, но зато стихи Ильи Кормильцева без всякого преувеличения узнали миллионы.

Не будем идеализировать массовую аудиторию – большая её часть вряд ли особо врубалась в сильные кормильцевские образы, но под напором бутусовского голоса и мощного, нового для того времени звука мало кто мог устоять. И это при том, что вокал у Бутусова не сказать чтобы такой уж выдающийся. Всё дело, пожалуй, в том нерве бутусовского голоса, совпадавшим с настроением, в котором жила тогда страна. Это был действительно оформленный в виде песен взгляд с экрана. Столь лелеемая советскими людьми уверенность в завтрашнем дне стала уже днём вчерашним, а вокруг происходило то, о чём пели Вячеслав Бутусов и его группа. «Ален Делон не пьёт одеколон», «я не знаю толпы страшней, чем толпа цвета хаки», «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки»…

Список цитат, ушедших «в народ», можно продолжать ещё долго. Наверное, следующим таким «гвоздём» через десять с небольшим лет стали фразы из дебютного альбома Земфиры. Кажется, именно ей принадлежат слова о том, что музыка – это тоже средство массовой информации. Если делать акцент именно на массовость, то первым «музыкальным общественно-политическим СМИ» с миллионными тиражами был именно «Наутилус Помпилиус». Если продолжать эту параллель, то нельзя не заметить, что и сейчас прослушивание песен «Наутилуса» очень напоминает листание газетных подшивок перестроечных времён – вроде бы читаешь о том, что было тридцать лет назад, но полное ощущение, что перед тобой свежий, ещё пахнущий типографской краской выпуск.

А теперь давайте зайдём с другой стороны – к 10-летию смерти Ильи Кормильцева был записан альбом с песнями на его стихи, в том числе те, которые прежде на музыку никто не накладывал. Некоторые композиции получились интересными, но хитов среди них, пожалуй, нет. А из старых песен на новый лад лишь «Чайф» представил действительно оригинальную версию «Живой воды», а не вариации на знакомые бутусовские темы, как это сделали другие. Тут, конечно, дело вкуса, но при всей горячей любви к «Чайфу», по-моему, классическая версия этой песни из альбома «Крылья» стилистически точнее.

После первого распада группы в 1988 году Вячеслав Бутусов ещё какое-то время пытался поддерживать существование «Наутилуса», собирая различные сочетания музыкантов. И лишь в 1996 году заявил в одном из интервью, что группа «исчерпала себя, хотя нужно было прийти к этому давным-давно уже, но у нас не хватало смелости». Увы, ни один из последующих проектов Бутусова даже близко не достиг однажды покорённых рубежей.

Эпоха Возрождения

И ведь не скажешь, что тексты самого Бутусова хуже кормильцевских, оттого и песни не стали так популярны. У Кормильцева главным был смысл – писал ли он о глубоко личных переживаниях или фиксировал взгляд с экрана, у Бутусова это скорее выразительная картинка, видеоряд. В текстах Бутусова, безусловно, есть свой шарм, но это уже академическая живопись, а не публицистика.

Парадоксально, но группа Вячеслава с самым глубоководным названием достигла наибольших вершин, а возвышенные «Ю-Питер» и «Орден Славы» остались явлением заметным, но локальным. Последний на сегодня альбом Вячеслава Бутусова (как автора музыки) «Chiaroscuro» – по достоинству смогут оценить только те любители фортепианной музыки, которые хорошо знакомы с классическим итальянским искусством – в нём двенадцать фортепианных композиций, посвящённых художникам и скульпторам, олицетворяющим эпоху Ренессанса.

«Мы могли бы войти в историю; Слава Богу, мы туда не пошли», – пел когда-то, тоже уже довольно давно Борис Гребенщиков. Наверняка кокетничал, но в чём-то оказался провидчески прав. А вот Вячеслав Бутусов и «Наутилус Помпилиус» в историю точно вошли.

Кто-то очень точно назвал Вячеслава Бутусова лидером-одиночкой, отразив тем самым и его силу, и его слабость. Наверное, не будь он таким противоречивым по своей сути, он мог бы оставаться на вершине гораздо дольше. Но и того, что сделано, хватает, чтобы в день юбилея сказать, что свой яркий след в истории он уже оставил. Хотя, кто знает, может, и у Бутусова ещё будет своя эпоха Возрождения.

КСТАТИ Специально для тех наших читателей, кто ни тогда, ни сейчас совершенно не интересуется популярной музыкой, скажем, что Вячеслав Бутусов оставил и другой, более материальный след в истории Свердловска-Екатеринбурга. Получив высшее образование, он три года работал в проектно-изыскательском институте Уралгипротранс, где, в частности, занимался проектированием строящегося тогда метрополитена. Считается, что именно он подготовил чертежи облицовки колонн на станции «Проспект Космонавтов». Также Бутусов – автор объёмных букв, из которых сложено название станции «Уралмаш».

Досье «ОГ» Вячеслав БУТУСОВ. Родился 15 октября 1961 года в посёлке Бугач Красноярского края. В Свердловске окончил среднюю и художественную школы, архитектурный институт. В 1982 году появляется музыкальная группа, позднее получившая название «Наутилус Помпилиус». С 1991 года живёт в Санкт-Петербурге. После распада «НП» создал ещё несколько групп, выпускает сольные альбомы, записывает музыку к фильмам. Награды: Премия Ленинского комсомола (1989), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), премия «Золотой граммофон» (2004), звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2019).