В Екатеринбурге проходит Ural Music Night

Фестиваль уже второй раз проходит в ковидном формате. Фото: Галина Соловьёва

Ural Music Night сегодня проходит в Екатеринбурге в ковидных условиях. Концерты проходят на 60 закрытых площадках.

В этом году из-за коронавируса вход на площадки будут осуществляться на специальных условиях. Посетители должны будут показать специальный рист-браслет, который можно получить только предоставив QR-код о вакцинации или о том, что переболел, и паспорт. Дополнительно к этому организаторы фестиваля будут проводить выборочную проверку QR-кодов и паспортов на самих площадках.

Заместитель губернатора Павел Креков сегодня на брифинге рассказал, что изменений в формате мероприятия не будет, так как организацию уже тщательно проработали. Площадки будут действовать, как зоны, свободные от коронавируса. Количество участников максимально ограничено и не превышает 500 человек на одной точке.

В этом году выступят Клака Кока, "Каста", Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андреграунд", Alligators, "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай".

На главной сцене - КРК "Уралец" - выступит IOWA. Группа примет участие в традиционной акции фестиваля "Светает", которая завершает серию концертов. Они совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнят песню "Ночь пройдёт, наступит утро ясное...". Акция стартует в 2 часа ночи.

Певец "ЛСП" выступит на площадке МОТИВ Stage в ДИВСе. На площадке "Дисколенд", которую переместили в Цирк, исполнит свои хиты группа "Мираж".

Ural Music Night должна была пройти 25 июня 2021 года, но за несколько дней до его проведения, из-за роста числа заболевших COVID-19, власти региона приняли решение о его переносе. Как ранее рассказали "Областной газете" в пресс-службе фестиваля, уже в июле рассматривался перенос мероприятий на сентябрь. В итоге решили провести фестиваль 22 октября.