Чем запомнилась пандемийная «Ночь музыки»?

На рэп-сцене, расположенной в ДИВСе, выступили "Каста" и "ЛСП", и, как видно на снимке, на площадке был аншлаг. Фото: Алексей Патентный/Ural Music Night

В минувшую пятницу в Екатеринбурге прошёл традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Второй год подряд мероприятие организовывалось в условиях ковидных ограничений.

Самый безопасный?

История с прошлогодним переносом фестиваля на осень повторилась и в этом году: только если «Ночь музыки – 2020» прошла в сентябре на открытых площадках, то в этом году организаторы устроили закрытые площадки с модным названием «COVID free». Простым языком: на фестиваль могли попасть люди, получившие специальный браслет. Он выдавался только тем, кто предъявлял QR-код: то есть привитые или переболевшие коронавирусом за последние шесть месяцев. Организаторы утверждали, что мероприятие станет самым безопасным в плане распространения COVID-19. Правда, никто почему-то не учёл, что наличие QR-кода абсолютно не говорит о том, что человек не заражён.

Более того, браслеты посетителям Ural Music Night выдавались на специальных пунктах при предъявлении кода и паспорта, а вот на самих площадках спрашивали только браслет. То есть, теоретически, браслет мог спокойно кочевать по рукам, поэтому возникает вопрос: для чего тогда нужны были все эти меры? Да и в целом есть вопросы к проведению фестиваля в разгар пандемии. Понятно, что организаторы получили президентский грант, и его нужно было отрабатывать или возвращать. Ural Music Night пошёл по первому пути, хотя, например, Николай Коляда перенёс в прошлом году свой фестиваль «Коляда-plays», который также спонсировался грантами. Учитывая, что на все площадки пускали не более 500 зрителей (согласно ограничениям в регионе), а также далеко не самую стабильную ситуацию с распространением коронавируса, стоило ли вообще проводить Ночь музыки?

Но, как любят говорить организаторы, «Ночь прошла». В ДИВСе выступили «Каста» и «ЛСП», рок-сцена обосновалась в Ельцин Центре, а завершился фестиваль в «Уральце», где сначала выступала Клава Кока, а под занавес свои хиты исполнила IOWA. Она же вместе с оркестром B-A-C-H закрыла фестиваль традиционной для мероприятия песней «Солнце взойдёт».

За Самойлова извинился Горенбург

Общественный резонанс вызвало выступление на Ночи музыки сооснователя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Он исполнял хиты коллектива на сцене Ельцин Центра, и, неожиданно для всех, разразился пламенной речью. В ней было много нецензурных выражений, обращённых к либералам, сексуальным меньшинствам и непосредственно к самому Ельцин Центру. Кто-то встретил речь Самойлова аплодисментами, кого-то она задела. Неоднозначную оценку получило выступление Самойлова и после фестиваля: позицию музыканта поддержали киноактёр и режиссёр Виктор Мережко, а также Геннадий Зюганов и Виталий Милонов, а Ельцин Центр разослал пресс-релиз, в котором осуждается поведение экс-лидера «Агаты Кристи» и говорится о прекращении сотрудничества с фестивалем.

«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – говорится в пресс-релизе.

Сам музыкант позже отказался извиняться за произнесённые слова, зато перед Ельцин Центром извинился директор фестиваля Евгений Горенбург.

– Случилось так, что Вадим Самойлов во время своего выступления позволил себе совсем неуместные слова в адрес центра и его работников. Я приношу им извинения, с Вадиком я обязательно переговорю, – сказал Евгений Горенбург в завершении фестиваля.

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