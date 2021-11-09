Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения

Сегодня Александре Пахмутовой исполняется 92 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову. Сегодня ей исполняется 92 года.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Вас знают и любят миллионы людей за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии и, конечно, за Ваши замечательные, жизнеутверждающие и не стареющие с годами песни", - говорится в телеграмме главы государства.

Владимир Путин пожелал Александре Пахмутовой и её мужу, поэту Николаю Добронравову, благополучия и здоровья.

Советский и российский композитор Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она является автором более 400 песен, среди которых такие знаменитые произведения, как "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Птица счастья".

Пахмутова является Героем Социалистического Труда, народной артисткой СССР, лауреатом двух Государственных премий СССР, а также премии Ленинского комсомола и Государственной премии РФ. В ноябре 2019 года она была удостоена ордена Святого апостола.