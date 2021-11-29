Памяти Александра Градского. «Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я»

Фото: Сайт Первого канала

Певец и композитор Александр Градский ушёл из жизни в воскресенье. Ему было 72 года.

Нынешнему поколению телезрителей Градский известен прежде всего как наставник в шоу «Голос», но это совсем не главное, что он успел сделать в своей жизни. В 60-е годы прошлого века именно он был одним из первооткрывателей отечественной рок-музыки с группами «Славяне» и «Скоморохи». Вероятно, первым спел рок по-русски.

Песню «Как молоды мы были», ставшую его визитной карточкой, для широкой аудитории Градский исполнил, когда ему было 26 лет. Фильм про стройотряд на целине сейчас уже мало кто вспомнит, но сам певец через год стал с этой композицией лауреатом фестиваля «Песня-77». Во время представления участников заключительного вечера всесоюзного фестиваля лауреат международного конкурса Александр Градский вышел на сцену (между двумя тогдашними официальными суперзвёздами Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном), но самого выступления на сохранившейся «полной версии» концерта нет. Да может, и правильно, что Градского тогда вырезали – стильный длинноволосый рокер в водолазке смотрелся бы там чужеродным элементом.

Но есть более поздние записи (например, в музыкальном фильме «Песни Александры Пахмутовой» 1979 года), по которым заметно – даже с учётом того, что голоса на тогдашней эстраде были не чета нынешним, Градский и на их фоне выделялся не просто своим уникальным тенором с трёхоктавным диапазоном, но вокалом, помноженным на ураганную мощь темперамента.

Благодаря своему таланту музыканта, певца, композитора и независимому характеру Градский имел непререкаемый авторитет. Кто ещё мог сказать: «У Пугачёвой голоса нет, песни ужасные, но всё равно она звезда». Считается, что именно Градский впервые употребил слово «журналюга» (кстати, было это ровно тридцать лет назад, а ведь тогда даже «цветочки» едва начали распускаться). Обидно было такое слышать? Да. Но только чего на зеркало-то пенять.

Страстный болельщик футбольного «Спартака», Градский, даже перейдя на «тренерскую» работу в телевизионном шоу «Голос», не стал убивать в себе игрока. И требовал от участников проекта по своей собственной максимальной планке. Первый канал уже сообщил, что покажет все выпуски проекта с участием Александра Градского, которые были записаны до его кончины. Решение о проведении финальных выпусков обещают принять в ближайшее время.

Послушайте в память о Градском «Как молоды мы были». Или «Южную прощальную»: «Быть таким, каков ты есть, в этом мужество и честь. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я».