В Екатеринбурге представят музыкальную «Поэму об Урале», которая ждала своего часа почти 90 лет

На стыке старого и нового: рядом с оригинальной рукописью Фролова стоит пюпитр с отредактированной современной версией. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской государственной академической филармонии презентовали проект «Фролов. Время первых открытий», посвящённый творчеству композитора Маркиана ФРОЛОВА. Уральцам (в том числе и музыкантам, честно говоря) это имя знакомо чаще всего понаслышке, а ведь Маркиан Фролов стоял у истоков музыкальной культуры Екатеринбурга. В филармонии решили исправить историческую несправедливость и посвятить этому человеку цикл мероприятий, включающий в себя выставку, лекцию и два концерта с его произведениями.

Как Колумб, только в уральской музыке

Маркиан Фролов – пианист и композитор, родившийся в 1892 году в Бобруйске Минской губернии. Он учился в Харбине, Киеве, а после – в Петроградской консерватории. И вот в 1928 году Фролову поступает предложение преподавать в Свердловском музыкальном училище. На Урале композитор развернул активную творческую и общественную деятельность: основал консерваторию, участвовал в открытии Свердловской филармонии, создал первую музыкальную школу (сегодня ДМШ №1), стал первым председателем свердловского Союза композиторов. Но главное – Маркиан Фролов написал несколько произведений, проникнутых уральской культурой. Прекрасный тому пример оратория под названием «Поэма об Урале».

Самым важным направлением в творчестве композитора стала фортепианная музыка: он писал произведения как малых форм – прелюдии, этюды, пьесы, так и более крупные – концерты, сонаты и сюиты. Премьера уже упоминавшейся «Поэмы об Урале» состоялась в 1932 году на сцене Свердловского театра оперы и балета и стала значительным событием в музыкальной жизни города. Кроме того, Фроловым были написаны такие самобытные композиции, как «Залушудай хатар» и «Энхэ – булат батор» в жанре классической оперы, но с бурятской спецификой.

Фото: Алексей Кунилов

Несмотря на заслуги перед городом, в 1937 году он попал под волну репрессий из-за того, что учился за границей. Фролова исключили из партии и сняли с поста ректора консерватории. Правда, после поручительства влиятельных музыкантов Николая Мясковского и Рейнгольда Глиэра в 1943 году Маркиан Фролов был восстановлен в должности ректора, однако подорванное здоровье дало о себе знать. 30 октября 1944 года композитор скончался, немного не дожив до десятилетнего юбилея Уральской консерватории.

– Это, наверное, знамение времени, что такие фигуры, как Маркиан Фролов, сегодня получают внимание, ими давно заслуженное, – говорит проректор по учебной работе Уральской консерватории Елена Панкина. – Сейчас мы имеем возможность почувствовать судьбу этого выдающегося человека, благодаря которому сложилась основа музыкального образования на Урале. Это был в полном смысле слова титанический, невероятно одарённый человек. Имя Маркиана Фролова должно и будет звучать дальше — через его музыку.

Портрет Маркиана Фролова кисти Германа Мелентьева. Фото: Алексей Кунилов

Подробнее с биографией композитора можно познакомиться на выставке «Маркиан Фролов. Жизнь на crescendo» в малом фойе Свердловской филармонии. В экспозиции – рукописи, фотографии и личные вещи музыканта и даже две картины, написанные Фроловым. Всё это было предоставлено внучкой Маркиана Петровича – Еленой Румянцевой и музеем музыкальной школы №1.

«Я понял – он профи, надо играть»

На открытии выставки 30 ноября квартет солистов симфонического хора под руководством Андрея Старикова акапельно исполнил «Гимн стахановцев», написанный Маркианом Фроловым в 30-х годах.

– В этом году исполняется 85 лет нашей филармонии, и я считаю, что мы всегда должны держаться за свои традиции, – отмечает директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – Честно признаюсь, я часто видел имя Фролова на памятной табличке, когда учился в консерватории, но мало понимал значение этой фигуры для города. Поэтому такие проекты очень важны, потому что рассказывают о тех, кто стоял у истоков. В следующем году мы продолжим серию мероприятий, которые напоминали бы об этой фамилии.

Александр Колотурский рассказывает о планах развития проекта на будущий год. Фото: Алексей Кунилов

Во время презентации проекта в фойе филармонии внесли оригинальную рукопись композитора. Помощник в перчатках бережно поставил ветхую партитуру «Поэмы об Урале» на деревянный пюпитр. Ноты хранились сначала в Свердловской филармонии, а потом были переданы в Союз композиторов. Именно эту ораторию 6 декабря услышат гости концерта, посвящённого Маркиану Фролову.

Дирижёр Уральского молодёжного симфонического оркестра Андрей Петренко с упоением рассказывает о том, какая работа была проведена при подготовке этого произведения к исполнению.

– Конечно, хочется достойно представить музыку Маркиана Петровича, потому что, когда мне только показали партитуру с пометами, зачёркнутыми строками, я понял – он профи, надо играть!

На реставрацию и оцифровку партитуры несколько месяцев потратил Павел Цыганов, стараясь, чтобы оркестр потом смог исполнить эту музыку в полном соответствии с задумкой уральского композитора.

Перед концертом в камерном зале филармонии состоится лекция музыковеда Ирины Винкевич «Маркиан Фролов. Парадоксы судьбы», посвящённая творческой и общественной деятельности композитора в 1930–1940-е годы. Выставка «Жизнь на crescendo» продлится до 18 декабря.

Александр Пантыкин, председатель Союза композиторов Свердловской области: "Благодаря этому проекту, имя Маркиана Фролова зазвучит по-другому. Мы сможем услышать его произведения практически в том виде, в котором они были написаны. Ведь если мы знаем свои корни, то мы знаем, кто мы и куда нам идти дальше". Фото: Алексей Кунилов

Перед презентацией выставки среди толпы тихонько прокралась девушка и вручила Александру Колотурскому пульт. Оранжевый. Было ощущение, что сейчас произойдёт что-то экстраординарное: конфетти посыплются с потолка, влетит дрон или Бог знает, что ещё. Но нет. Александр Николаевич с озорной улыбкой вернулся на "сцену", приготовил пульт и... Тут из-за угла, пыхтя и шурша резиной, показался трактор. Не настоящий, разумеется. Поднятым отвалом он попытался разорвать красную ленточку - раз, другой. И наконец выставка открылась. Так авторы сделали отсыл к «Поэме об Урале», на премьере которой в качестве декорации 90 лет назад был задействован настоящий трактор. Фото: Алексей Кунилов

При совершенно небольших размерах (буквально пять витрин и пара живописных полотен) - на экспозицию любопытно смотреть. Крошечных размеров книжечки членских билетов ОСОВИАХИМа, кассы взаимопомощи и даже Союза обществ красного креста и полумесяца соседствуют с фотографиями Маркиана Фролова и его семьи. Фото: Алексей Кунилов

После открытия выставки можно было краем глаза взглянуть на репетицию оркестра в Большом зале. 6 декабря он будет исполнять «Поэму об Урале». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №224 от 03.12.2021