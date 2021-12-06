В 2021 году россияне чаще всего слушали Моргенштерна и Мари Краймбрери

Сервис "Яндекс.Музыка" назвал музыкантов, которых россияне слушали в 2021 году чаще всего. Фото: коллаж/фото из видео с YouTube-каналов Моргенштерна и Мари Краймбрери.

Сервис "Яндекс.Музыка" назвал музыкантов, которых россияне слушали в 2021 году чаще всего. Самыми популярными артистами стали рэпер Моргенштерн, певица Мари Краймбрери и победители "Евровидения-2021" из Италии, группа Maneskin.

Среди музыкальных исполнительниц наибольшей популярностью в уходящем году пользовалась Мари Краймбрери. При этом самым популярным артистом второй год подряд становится Моргенштерн. Самой прослушиваемой песней стал рэп-хит дуэта HammAli & Navai "Птичка", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекс.Музыки".

Итальянская группа Maneskin, которая стала победителем конкурса "Евровидение-2021", несколько месяцев подряд удерживала верхние позиции топов с песнями Zitti e Buoni, Beggin и I Wanna Be Your Slave. Представители сервиса отметили, что впервые результаты "Евровидения" повлияли на чарты музыкальных стриминговых площадок.

Напомним, Алишер Моргенштерн стал музыкантом 2020 года по версии модного журнала "GQ". Также он входил в число номинантов на звание "культурный человек года-2020" журнала Forbes.