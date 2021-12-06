Умер композитор Олег Эмиров, сотрудничавший с группами "Сплин" и "Колибри"

Олег Эмиров работал с группами "Сплин", "Колибри", а также писал музыкальные темы для десятков телепередач. Фото: фото с сайта kino-teatr.ru.

На 52-году жизни скончался российский композитор, музыкант Олег Эмиров. Он работал с группами "Сплин", "Колибри", а также писал музыкальные темы для десятков телепередач.

О смерти композитора сообщается на Facebook-странице группы "Колибри".

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек", - сообщили музыканты. Причины смерти музыканта не называются.

Олег Эмиров родился в Ленинграде 8 сентября 1970 года. После окончания музыкальной школы при Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в 1988 году работал в студии "Курицца рекордс".

Сотрудничал с рок-группой "Сплин", был аранжировщиком и клавишником в группах "Колибри" и "Tequilajazzz". Кроме того, он написал музыкальные темы для десятков телепередач, включая "Намедни", "Школа злословия", "Программа Максимум", "Внимание, розыск!" и "Сегодня" для телеканала НТВ.