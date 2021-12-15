В Екатеринбурге прошёл торжественный приём в честь Уральского академического филармонического оркестра

Евгений Куйвашев поблагодарил коллектив Дмитрия Лисса за преданность профессии. Фото: Павел Ворожцов

В резиденции главы региона Евгения Куйвашева состоялся торжественный приём, посвящённый 85-летию проведения первого концерта Уральского академического филармонического оркестра.

Этот коллектив – не только бренд Свердловской филармонии, но и Екатеринбурга. Организатором и первым руководителем оркестра был выпускник Московской консерватории — легендарный Марк Паверман. Новая же эпоха в жизни Уральского филармонического оркестра началась с приходом главного дирижёра Дмитрия Лисса.

Ежегодно оркестр даёт свыше ста концертов, выступая в лучших залах мира, среди которых Берлинская филармония, Кеннеди-центр (Вашингтон), Московская консерватория, Концертный зал имени Чайковского и другие.

За свою историю музыканты УАФО сотрудничали с такими дирижёрами, как Геннадий Рождественский, Кшиштоф Пендерецкий, Валерий Гергиев и с известнейшими солистами – Мстиславом Ростроповичем, Дмитрием Хворостовским, Элисо Вирсаладзе, Юрием Башметом, Анной Нетребко.

На торжественном приёме оркестр принимал поздравления от гостей и членов Благотворительного фонда поддержки УАФО, который тоже в эти дни отмечает юбилей – 25 лет.

Глава региона поблагодарил коллектив Дмитрия Лисса, музыкантов, а также директора Свердловской филармонии Александра Колотурского за преданность профессии.

– Уральский филармонический оркестр открыл новую эру в культурной жизни нашей области, стал отправной точкой для развития симфонического искусства, – отметил губернатор Евгений Куйвашев. – Хочу выразить огромную признательность за стремление к совершенству и сохранение традиций, заложенных основателями коллектива. Благодаря вам Свердловская область во всём мире воспринимается не только как промышленный и деловой регион, но и как центр высокой культуры.

В рамках торжественного приёма губернатор вручил награды музыкантам и свердловчанам, оказывающим профессиональную поддержку оркестру.

Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев и директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Справка «ОГ»:

Уральский академический филармонический оркестр был создан на базе Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета, сформированного Марком Паверманом, а с 1936 года стал Симфоническим оркестром Свердловской филармонии.

Первый концерт Свердловского государственного симфонического оркестра состоялся 29 сентября 1936 года.

В разные годы главными дирижёрами оркестра были: Арнольд Маргулян, Нариман Чунихин, Валентин Кожин, Андрей Чистяков, Андрей Борейко. С 1995 года Уральский филармонический оркестр возглавляет Дмитрий Лисс.

В 1996 году был создан Благотворительный фонд поддержки оркестра, благодаря которому коллектив преодолел кризисное время, продолжил творческий рост, а также получил 11 коллекционных струнных инструментов мастеров прошлого и обновил инструментарий духовой группы.

В 2017 году оркестр был удостоен Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства.

С 2019 года входит в состав участников Международного проекта «Русские сезоны», представляющего лучшие творческие силы России в зарубежных странах.

По итогам сезона 2019/2020 Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса удостоен Приза Ассоциации музыкальных критиков России.