Музыкальные итоги года: с Моргенштерном и Maneskin, но без уральцев

В конце каждого года музыкальные платформы подводят итоги. Кто был самым прослушиваемым артистом, чьи песни были в чартах дольше всех, какие альбомы вызвали интерес у слушателей? «Областная газета» проанализировала рейтинги ведущих стриминговых сервисов.

Моргенштерн вне конкуренции

В первую очередь обратимся к номинациям «Самый популярный исполнитель» и «Самая популярная исполнительница». Среди мужчин-музыкантов на большинстве площадок вне конкуренции Алишер Моргенштерн. В этом году он выпустил два альбома: «Million Dollar: Happiness» и «Million Dollar: Business». Причём вышли они с разницей в неделю в мае, и тут же композиции из этих релизов заняли первые строчки во многих чартах. Моргенштерн за 2021 год стал больше появляться в различных передачах и программах на YouTube, в том числе дал несколько больших интервью, а затем и вовсе стал ведущим шоу «Русский ниндзя» на СТС, хотя изначально к телевидению относился с максимальным скепсисом. Возможно, именно тот факт, что Алишер Моргенштерн был буквально везде, и в том числе занимался пиаром своего творчества, и помог ему стать самым популярным артистом уходящего года. Правда, нет уверенности, что ему удастся сохранить свои рейтинги в следующем году: сейчас музыкант уехал из России и отменил все концерты по стране из-за неоднократных обвинений в пропаганде наркотических средств.

В номинации «Певица года» рейтинги у музыкальных площадок разошлись. Так, по версии «Яндекс. Музыки» самой прослушиваемой отечественной артисткой стала Мари Краймбрери. В этом году она совершила настоящий прорыв с альбомом «Нас узнает весь мир, Pt. 1», который стал платиновым, а его песни долгое время лидировали в различных хит-парадах. По версии «VK Музыка», среди российских певиц лидирует Zivert. Интересно, что она признавалась «Певицей года» в 2019-м, но и спустя два года не потеряла своей популярности. Кстати, в конце года и Мари Краймбрери, и Zivert отметились совместной композицией с Димой Биланом: Мари записала с ним новую композицию «Не твоя пара», а Zivert перепела ранний трек Билана «Это была любовь».

Внезапная популярность «Птички»

Среди иностранных исполнителей в топ вырвалась итальянская группа Maneskin. Здесь всё вполне логично: эпатажные молодые рокеры из Италии триумфально выступили на Евровидении, заняв первое место, после чего популярность пришла к ним сама. «Maneskin» довольно быстро обрели популярность за пределами Италии, в том числе и в России. Группа приезжала с концертом в Москву, а заодно побывала в качестве гостя на программе «Вечерний Ургант».

Вопросы вызвала номинация «Песня года», в которой победитель определялся по наибольшему количеству прослушиваний. На всех музыкальных платформах первую строчку заняла композиция «Птичка» группы «HammAli & Navai». Трек вышел в мае, но даже за неполный год стал самой популярной композицией в России. С чем связано такое количество прослушиваний трека, сказать сложно: композиция лирическая, без танцевальных битов, которые так популярны у молодёжи.

Что с уральцами?

Что касается самых популярных музыкальных альбомов, здесь ситуация разная. У «Яндекс. Музыки», к примеру, в лидерах оказался альбом поп-группы «Artik&Asti» «Миллениум Х» (а группа стала самым популярным отечественным музыкальным коллективом). На первых строчках в Apple Music и «VK Музыка» разместились рэп-альбомы: «Yamakasy» от Miyagi&Andy Panda и «Million Dollar: Business» от Моргенштерна соответственно. Но есть уверенность, что долгожданному возвращению в музыкальный мир Оксимирона просто не хватило времени. Его альбом «Красота и уродство» появился в сети 1 декабря и мгновенно разлетелся по чартам. Но обогнать по количеству прослушиваний своих конкурентов Мирон не сумел. Пока, естественно.

Увы, в рейтинги музыкальных площадок не попали уральские музыканты. Екатеринбурженка Клава Кока за год выпустила семь треков (в том числе и совместные композиции с Сергеем Жуковым и Димой Биланом), которые в определённый период были в музыкальных чартах, но по итогам года в топ не попали. У екатеринбуржца Данила Прыткова (Niletto) вышли пять композиций, однако хитами, как, например, «Любимка», они не стали. Монеточка, которая признавалась лучшей исполнительницей в 2018 году, пока не радует своих поклонников новинками: в 2021-м она только поучаствовала в записи отдельных треков альбома Оксимирона «Красота и уродство».