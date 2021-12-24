Как "старый хиппи" с Урала столичных меломанов удивил

Стихи Андрея Санникова критики относят к прерафаэлитам — поэзии, оппозиционной по отношению к официальным художественным течениям Фото: Евгений Волович

В Рахманиновском зале Московской консерватории на фестивале «Пять вечеров» (то и другое – мекка современной музыки) прозвучала поэтория «Письмо 9», в основе которой – стихи уральца Андрея САННИКОВА. Пять вечеров. 46 композиторов, 46 произведений. Из них 14 – премьеры. «Письмо 9» – тоже премьера, о которой автор-поэт, честно говоря, узнал, когда успеть в столицу уже не получалось. Слушал поэторию «после», в записи. Аплодисменты – тоже. По этому поводу, собственно, мы и встретились в редакции.

– Некоторое время назад я написал книгу «Мирись, прощайся», – рассказывает Андрей Санников. – Две части книги, две группы стихов – «мирись», «прощайся» – внутренний монолог о жизни, о литературе, о себе: я во многом должен был измениться и извиниться перед жизнью. Кроме стихов, там есть и прозаическая часть, по сути – открытый дневник. В результате получилось нечто стереоскопическое: в прозе описана моя ежедневная жизнь, реакции на происходящее (а я же не чиновник, реагирую на всё как а) гений, б) неврастеник) и одновременно, параллельно – стихи. Читатель может забираться то в прозу, то в поэзию. И понимать, «из какого сора», по выражению Ахматовой, растут стихи.

Благодаря книге у меня начались отношения с городом Кыштымом. Я старый хиппи, на чужие деньги не живу, привык издавать книги сам. Но вдруг узнаю: книгу издал уроженец Кыштыма поэт и литературный критик Александр Петрушкин… В один из приездов на Южный Урал, на встрече с читателями, я прочёл стихотворение «Есть на Урале город Кыштым», посвящённое Александру. Оно – из другого сборника, «Ангельские письма», изданного в Америке. Письма написаны не демонстративно, но принципиально просто: мне надо было избавиться от литературных «приёмов», от безотказно срабатывающих на обычного читателя «фишечек». Так что язык – обыденный, а интонация – интимная. Поймите правильно: никакой эротики, а – точно ты разговариваешь с человеком не просто глаза в глаза, а держа его за руку, когда можно не заниматься попытками выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле.

«Есть на Урале город Кыштым…» – очень откровенное стихотворение. И, прозвучав однажды, оно стало (отринем ложную скромность) культовым на просторах Урала. А дальше начались вещи, которые мне непонятны, но «настораживают», символичны: поэт Дмитрий Машарыгин взял и написал «вокруг» моего стихотворения своё. Поместил мои стихи в совершенно новую среду – свою. Стихотворение Машарыгина тоже называется «письмо», тоже посвящено Петрушкину, и в нём… шесть раз подряд полностью цитировалось моё «письмо».

– Почему и зачем шесть раз?!

– Композитор Константин Комольцев, который и положил стихи в основу своей поэтории, в буклете фестиваля «Пять вечеров» так объяснил замысел: «Центральная фигура текста – поэт Андрей Санников, он выступает в роли своеобразного Вергилия для поэта Машарыгина, ведёт нас на протяжении всего текста. Письмо работает по принципу медленного погружения в небытие, как постепенное нисхождение…» Мне показалось это интересным. Тем более что я сам когда-то неожиданным образом увидел этот художественный приём, подсказанный самой жизнью. Однажды ехал в междугородном автобусе – 14 часов, а у водителя не было другой музыки, кроме концерта Михаила Круга. И я слушал один и тот же концерт раз за разом… Что-то мистическое и магическое в этом определённо есть.

– А как и какими судьбами уральская поэтическая школа и уральская композиторская соединились в этом сочинении? Константин Комольцев – выпускник Уральской консерватории, но вы рассказывали, что не знали его. Стало быть, не могли сказать: «Слушай, а напиши-ка музыку к моим стихам». Утрирую, но…

– Года 3–4 назад в Екатеринбурге, на чтениях Уральской поэтической школы, в зале присутствовал и услышал «письмо в письме» мало известный композитор Константин Комольцев, который совсем не стремился нравиться публике, но уже тогда подавал бешеные надежды. Все смотрели с ожиданием: что же он сделает? И он сделал. Профессиональная композиторская среда сегодня в эйфории от его сочинений. В том числе и от прозвучавшей в Рахманиновском зале поэтории. Меломаны знают жанр поэтории по дуэту Родион Щедрин – АндрейВознесенский. Не сравниваю! Но, видимо, Константина чем-то крайне зацепил текст, раз он посчитал возможным его звучание с музыкой.

Константин Комольцев – из другого поколения, но, я бы так сказал, сквозь него пророс классический уральский рок. Он считает своими нравственными учителями, художественными ориентирами свердловских рок-музыкантов раннего классического периода. В общем, всё сошлось…

– Известно: Большой зал Московской консерватории – парадный, торжественный – для классики, а Рахманиновский – это новации, прорывы, эксперименты. Хотя вы слушали поэторию не вживую, а в записи – впечатления?

– Я не знал Константина, у нас нет отношений «кукушка хвалит петуха». Но когда стал слушать – сидел одновременно с обожжённой кожей и вставшими дыбом остатками волос на моей лысой голове. Сидел ошпаренный часов до четырёх утра. Я «увидел» композитора, у которого абсолютно та же тактика жизни, что и у меня. А я убеждён: поэзия, настоящая – это религиозное занятие. Не литература. Подвижничество. И у Константина музыка – тот самый подвиг, предельные нравственные и художественные усилия.

– В мировой премьере «Письмо 9» стихотворный текст прозвучал в исполнении поэта Дмитрия Машарыгина. Не хотелось ли бы вам самому произнести свои стихи, исполнить «соло для поэта»? И ещё: поэтория так или иначе объединила трёх поэтов: Санников – Машарыгин – Петрушкин; с последнего, получается, всё началось, но его уже нет с нами…

– Да, Саша ушёл из жизни в 2020 году, не дожив до пятидесяти. Это грандиозный поэт. Барочный. Только представьте себе, что это барокко сделано не из мрамора, а из торфа. Поэт, абсолютно лишённый гламурности. Его стихотворную фразу «Я полагаю, что молчанья нет» знают все уральские поэты и все любители поэзии… Что касается вашего вопроса про «исполнить самому» – только если это будет новое произведение. Потому что сам тембр голоса Дмитрия Машарыгина, его интонации – уже часть самой поэтории.

Поэзия, мелодия и… звуки Уралмаша Константин КОМОЛЬЦЕВ, композитор (Санкт-Петербург), выпускник Уральской консерватории: – В основе пьесы «Письмо 9» – современная уральская поэзия. Текст Андрея Санникова сам по себе музыкален, я бы даже сказал, симфоничен, и симфония эта звучит очень современно. Моя задача как композитора была в том, чтобы не мешать поэтическому слову – в эпизодах с чтецом вмешательство минимально. Жанр поэтории, когда музыкальное произведение создано на слова поэта и исполняется с чтением стихов самим поэтом в сопровождении музыкантов, достаточно распространен сегодня. И этот альянс объясним. Слово – это звук, музыка. А в хорошей музыке такая же драматургия, которая «держит» и хороший текст. Что касается музыки… Есть такая система soundscape, в переводе с английского «звуковой ландшафт», которая может сочетать в себе как природные звуки, так и воспроизводимые людьми и технологиями. Я, в частности, обратился и к ней. Взял фонограмму процесса электросварки, сделанную на Уралмашзаводе, и через многочисленные трансформации создан новый звуковой текст. Индустриальный.

2021-й был успешен для поэта: в апреле отметил юбилей, 60-летие, а на днях ему вручена премия «Признание» за заслуги в развитии культуры Екатеринбурга