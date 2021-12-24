Музей Свердловского рок-клуба появится в епархиальном доме Екатеринбурга

Свердловский рок-клуб был создан в 1986 году. Фото: Александр Исаков.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил создать музей Свердловского рок-клуба в епархиальном доме, который расположен в уральской столице. Рок-клуб изначально располагался именно в этом месте.

Ранее планировалось, что Екатеринбургская епархия реконструирует здание по адресу ул. Володарского, 9 под духовно-просветительский центр.

"Мне бы хотелось - и я готов по этому поводу встретиться с представителями Свердловского рок-клуба - чтобы там сделали музей Свердловского рок-клуба", - передаёт слова митрополита Евгения ТАСС.

По словам митрополита, в епархиальном доме сейчас проводится экспертиза конструкции здания, а также составляются сметы для переоборудования помещений под концертный зал.

Отметим, что Свердловский рок-клуб был создан в 1986 году. Вплоть до 1991 года он занимал одно помещение в епархиальном доме, который в советское время стал Домом культуры совторгслужащих имени Профинтерна. В рок-клуб входили такие группы как "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые галлюцинации" и "Чайф".

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