Евгений Куйвашев рассказал, когда возобновится строительство нового зала филармонии

Евгений Куйвашев рассказал об этом на пресс-конференции. Фото: Павел Ворожцов.

Строительство нового зала филармонии, ради которого расселили и снесли жилой дом, всё ещё не началось. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда работы возобновят.

Евгений Куйвашев на пресс-конференции объяснил, что причиной остановки строительства стал перенос бюджетных средств на другие проекты.

«На 2020-2021 годы мы внесли коррективы в распределение бюджетных средств. Планировали в 2020 году начать проектирование филармонии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в 2022 году и оттуда принимать решение о направлении средств. Мы не отказываемся от этих планов», – сказал глава региона.

Он уточнил, что власти Свердловской области опасаются ситуации, когда будет эпидемия, а у региона не хватит средств на борьбу с ней.

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