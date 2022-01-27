Александр Пантыкин: «Я три раза в неделю езжу купаться в проруби»

Фото: из личного архива Александра Пантыкина

Сегодня «ОГ» представляет новую рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – рассказывают о предстоящих мероприятиях Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить и предлагаем гостям их оценить. В этом выпуске нашим собеседником стал Александр ПАНТЫКИН, почётный гражданин Свердловской области, председатель регионального Союза композиторов и, наконец, «дедушка уральского рока».

Экскурсия «Свет и тени Городка чекистов» по зданию бывшего Дома культуры им. Дзержинского – сегодня в нём располагается Музей истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр-т Ленина, 69/10). По записи.

– Попасть в недоступные помещения? Это однозначно пять! Я считаю, что всё, что связано с историей нашего города – должно быть сейчас на первом месте, ведь в 2023 году у Екатеринбурга юбилей. Вот эта экскурсия по зданию бывшего клуба проливает свет на историю города. Я её ре-ко-мен-дую!

Выставка «Малханская сказка, или Превращения турмалина» посвящена изделиям из этого минерала. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр-т Ленина, 37). С 21 января по 27 марта.

– Я камнями не особо интересуюсь. Пусть будет троечка.

Концерт «Легенды Ирландии и Шотландии» от оркестра волынщиков City Pipes. 28 января в филиале Свердловской филармонии в Асбесте (Колледж искусств, ул. Советская, 10). 29 января в Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

– Всё, что оригинальное, всегда очень интересно, тем более здесь будет комбинация из народной музыки, классики и джаза. Поэтому туда надо сходить. Мне кажется, если руководитель оркестра углублённо изучает ирландскую и шотландскую музыку, то итоговый результат должен быть качественным. Четвёрка.

Концерт с песочной анимацией «Сказки Средиземья» от квартета «Чёрный Квадрат» – в программе Григ, Чайковский, Уильямс, Шор, традиционные кельтские и ирландские мелодии. 29 января в филиале Свердловской филармонии в Заречном (ДК Ровесник, ул. Ленина, 11).

– Первый раз слышу, если честно. Но звучит интересно, поставлю четвёрку.

Балет «Конёк-Горбунок» при участии рэперов Наума Блика и T-Bass. «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр-т Ленина, 46 а). 28, 29 января.

– Я в прошлом году на премьеру не попал. Вообще, сочетание балета и рэпа кажется любопытным, но поскольку я не видел, то ничего сказать не могу. Но я бы на такую вещь пошёл.

Танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA. ККТ Космос (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 29 января.

– Это уже было сто раз. «Музыканты не сидят на стульях, а танцуют» – неоднократно уже видели. Тройки будет достаточно.

Вечер профессионального бокса. Бой за титул чемпиона WBS Asia в лёгком весе: Фёдор Пазапов vs Акжол Уулу. Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 а). 29 января.

– В Академии единоборств постоянно проходят какие-то уникальные вещи. Любителям спорта туда стоит сходить. Не раздумывая, ставлю пятёрку.

Гастроли Театра им. Евгения Вахтангова со спектаклем «Война и мир». Свердловский театр драмы (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2). С 1 по 4 февраля.

– О! Вот это понятно. Это без обсуждений надо посмотреть. За Театр Вахтангова сразу пятёрку ставлю. Хоть спектакль и идёт пять часов – время пролетит незаметно. Сам я на него ещё не ходил, но разговаривал с людьми, которые уже посмотрели. Римас Туминас гениальный режиссёр, спектакли которого надо видеть. Настоящий большой художник.

Лидер мирового кинопроката «Человек-паук: нет пути домой», режиссёр Джона Уоттс.

– А вот нашумевший «Человек-паук» не для меня – это коммерческий фильм, рассчитанный на массового зрителя, созданный с целью заработать денег. Хотя такие картины сделаны блестяще, как правило. У них отличный продакшн, но это не моё кино. Зато я недавно посмотрел «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга. Очень её ждал, и картина не просто оправдала мои ожидания, но и превзошла их. Вот это настоящий кинематографический шедевр, и я всем рекомендую при случае его посмотреть.

Свой выбор – Я три раза в неделю езжу купаться в проруби вместе с режиссёром Анатолием Праудиным. У нас с ним каждую зиму программа – два раза купаемся в шатре на Шарташе, а по субботам ездим в Старопышминск в купель. Очень красивое место. Конечно, это экстремальный вид отдыха, но мне он помогает разгрузиться. Кроме того, прорубь закаляет и волю, и тело. Также я стараюсь больше гулять по лесу. Бывает, уезжаю на неделю в село Сылва – там мой хороший друг построил замечательный дом. Там я хожу в баню и принимаю снежные ванны. Ну и, конечно, в самой работе я стараюсь сочетать разные виды деятельности – общественную с музыкальной, музыкальную с драматургической, драматургическую со спортивной. Кстати, иногда по субботам езжу на ВИЗ играть в мини-футбол и даже участвую в турнирах. Фото: Фото из личного архива Александра Пантыкина