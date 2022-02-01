Рахманинов! На старт

Уральский академический филармонический оркестр (на фото) традиционно участвует в абонементных программах нового сезона. Фото: Предоставлено Свердловской филармонией

В Свердловской филармонии уже с 1 февраля можно будет приобрести абонементы на концертный сезон 2022/2023. Всего будет представлено 37 программ симфонических, хоровых, органных, камерных и джазовых концертов.

Новый сезон получит название «Рахманиновский» – в честь «самого русского» из великих композиторов – и пройдёт под знаком 150-летия со дня рождения композитора в 2023 году. Музыка Сергея Рахманинова будет звучать в 13 абонементных сериях, а один из абонементов – «Рахманинов» (№2) – целиком посвящён творчеству композитора.

Высшая лига

Традиционно самых именитых исполнителей относят к «Высшей лиге». В предстоящем сезоне, как обычно, есть выбор между симфоническими и камерными программами.

В абонементе А «Высшая лига: звёзды и оркестры» представлены одни из самых успешных симфонических коллективов страны. Это «Виртуозы Москвы» с их бессменным руководителем и дирижёромВладимиром Спиваковым, Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Павла Когана (кстати, их визитная карточка – монографические собрания сочинений известных композиторов. В этом сезоне они представят три сочинения Рихарда Штрауса) и, наконец, Уральский академический филармонический оркестр совместно с солисткой Хиблой Герзмавой исполнит арии зарубежных и русских композиторов, а также романсы.

Для любителей фортепианных вечеров в абонементе B «Высшая лига: звёзды Steinway» сольно выступят лауреаты музыкального конкурса имени ЧайковскогоАлександр Гиндин, Дмитрий Маслеев, а также эксклюзивный артист фирмы Steinway&Sons Алексей Володин(что ещё более связывает этот абонемент с тематикой сезона – в эмиграции одним из немногих друзей-иностранцев Сергея Рахманинова был глава Steinway&Sons Фредерик Стейнвей). Кроме того, в стенах филармонии вновь сыграет легендарный Люка Дебарг, творчество которого признают во всём мире и особенно любят его в России.

В серии «Звёзды и музыка» (абонемент С) уральский слушатель сможет впервые встретиться с российской актрисой Ксенией Раппопорт – вместе с пианисткой Полиной Осетинской она представит литературно-музыкальный спектакль по рассказу Ивана Бунина.

Оркестровые программы

Одной из самых популярных категорий абонементов являются оркестровые программы – и здесь филармонии есть чем удивить. В «Главном» (№1) дирижёр Дмитрий Лисс представит выдающихся музыкантов – по одному за концерт. Стоит обратить внимание на одного из лучших тромбонистов мира – шведаКристиана Линдберга.

– Это редчайший случай, когда вместе с оркестром в качестве солиста выступит тромбонист. Да ещё какой! – рассказал «ОГ» директор Свердловской филармонииАлександр Колотурский. – Кристиан Линдберг был признан лучшим солистом-духовиком мира. Это необычайно авторитетный музыкант, он не только исполнитель на тромбоне, но ещё и композитор. И на концерте с Уральским филармоническим оркестром он будет исполнять своё собственное произведение – концерт для тромбона с оркестром, который называется «Чёрный орёл»

На сцене появятся также скрипач Сергей Крылов и, впервые в столице Урала, германский пианист Маркус Беккер.

Вечерние программы

Подумали в филармонии и о вечерних концертах для тех, кто днём занят работой или учёбой, – в целом ряде абонементов (№14, 66, 80) выступления начинаются после восьми часов. Например, в №66 под названием «Джазовые пятницы» слушатели смогут насладиться комбинацией французского вокала от Фаби Медины и коллектива Jazz-квартетАлексея Черемизова.

Кстати, это не единственная джазовая программа. Уже ставший традиционным абонемент «Джаз с Даниилом Крамером» (№65) порадует компанией из румыно-цыганского скрипача Флориана Никулеску, «короля саксофона» Винсента Хэрринга и блюзмена с мировым именем Роберто Морбиоли.

Детские программы

В предстоящем сезоне будут широко представлены программы для детей и их родителей – целых четыре абонемента (D, №101, 102, 106).

– В абонементе D – «Сказки с оркестром» – известные артисты будут рассказывать со сцены сказки под аккомпанемент симфонического оркестра, – пояснил Александр Колотурский. – Впервые в Свердловской филармонии выступят Александр Олешко со сказками Шарля Перро и Нонна Гришаева с произведением Памелы Трэверс «Мэри Поппинс».

В абонементе №106 органист Тарас Багинец расскажет о самых известных органных произведениях нескольких столетий и сыграет самые знаменитые органные «хиты», рождественские ноэли и шедевры Баха.

Камерные программы

Среди камерных программ концерты по душе сможет выбрать даже самый требовательный слушатель. Новинкой сезона стала арфа – «царица инструментов» получила собственный абонемент (№23). В программе попытались раскрыть инструмент со всех сторон – арфа прозвучит как в соло, так и в ансамбле с флейтой и струнными, в дуэте, и даже в небольшом арфовом оркестре.

В абонементе «Поколение Next» (№27) от Санкт-Петербургского Дома музыки представлены концерты молодых исполнителей, которые уже завоевали множество престижных наград. Так, можно будет услышать необычное явление – солирующий контрабас Арсения Газизова, который исполнит произведения Брамса, Чайковского и Стравинского.

Но и солистам Уральского молодёжного симфонического оркестра есть чем ответить (абонемент №110). Шесть концертов, в которых музыканты продемонстрируют произведения Баха, Моцарта, Энеску и других композиторов для клавишных, струнных и духовых инструментов.

В области

Как рассказал «ОГ» Александр Колотурский, в областных филиалах филармонии продажа абонементов как в кассах концертных залов, так и онлайн начнётся чуть позже – 1 марта.

Для слушателей из области подготовили не менее насыщенную, чем для екатеринбуржцев, программу. Так, в будущем сезоне выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы», певицаНина Шацкая с Уральским государственным русским оркестром, известная актриса и певица Екатерина Гусева в сопровождении Ансамбля солистов «Русская рапсодия оркестра Осипова».

Вместе с Уральским молодёжным симфоническим оркестром на сцену выйдут скрипач Айлен Притчин, пианист Дмитрий Маслеев. За пульт Молодёжного оркестра вновь встанет известный немецкий дирижёр Кристиан Дальман, в этой же программе примет участие корейская валторнистка Хаери Ю. Состоятся концерты джазовых звёзд - Вадима Эйленкрига и его коллектива Eilenkrig crew, Трио Олега Аккуратова, выступит французская вокалистка Фаби Медина с квартетом Алексея Черемизова.

В филармонии также отмечают, что готовы к любому повороту событий:

– Конечно, трудности периодически возникают, – добавил Александр Колотурский. – Из-за ковидных ограничений некоторые концерты приходится переносить на другие даты, производить замену солистов. Но это реалии, с которыми сталкиваются почти все концертные организации сейчас. При этом в 2020 году нам удалось сделать невозможное – организовать первый в пандемию фестиваль Green Royal Fest в предельно сжатые сроки – 7 дней.

«Рахманиновский» по «Пушкинской» В Свердловской филармонии можно приобрести билеты по «Пушкинской карте». В отличие от прошлого года, в этом году лимит на карте увеличен до 5 000 рублей. Александр Колотурский отметил: – Уже с середины февраля абонементы можно будет приобретать по «Пушкинской карте», львиная доля абонементов попали в этот проект. С момента старта акции в сентябре и на сегодняшний день на концерты Свердловской филармонии продано более 3 000 билетов в Екатеринбурге и области по «Пушкинской карте».

Выбор редакции Однозначно интересен абонемент «Рахманинов» (№2). Он охватывает широкий спектр произведений маэстро: от классической «Симфонии №3» до поэмы для солистов, хора и оркестра «Колокола». Кроме того, Николай Луганский сольно исполнит избранные фортепианные композиции, а Венера Гимадиева под аккомпанемент Павла Небольсина споёт для слушателей романсы Сергея Рахманинова из сборника 38. Также стоит отметить программу «Короли рейтинга» (№7). Она любопытна тем, что в концертах звучат произведения (или фрагменты), пользующиеся неизменной популярностью у публики. Классические темы, композиции прошлого и мелодии, которые знакомы всем, – неплохой повод начать знакомство с симфонической музыкой.