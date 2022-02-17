Уральская ночь музыки — 2022 пройдёт 24 июня

В прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации фестиваль был перенесён на 22 октября. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы Уральской ночи музыки объявили дату проведения мероприятия в 2022 году. Фестиваль состоится 24 июня.

Об этом сообщили организаторы в официальной группе "ВКонтакте".

"Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звёзды. Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации фестиваль был перенесён на 22 октября. На площадках уральской столицы выступали, в частности, Клака Кока, IOWA, ЛСП, "Каста", Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андерграунд", Alligators, "Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок", Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай".