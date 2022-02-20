13-летняя свердловчанка получила золотую кнопку YouTube

У Вики уже 1,05 млн подписчиков на YouTube. Фото: официальная страница Вики Стариковой "ВКонтакте"

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube. На её канал подписалось более миллиона человек.

О своей награде школьница сообщила в соцсетях.

"Как я счастлива! Сегодня я получила золотую кнопку YouTube. Просто не представляете, как это приятно. Спасибо каждому, кто поддерживает меня", — написала она.

Сейчас у Вики 1,05 млн подписчиков на YouTube. Видео, на которых девочка поёт, собирают от сотен тысяч до миллионов просмотров. Например, клип на песню "Три желания" посмотрели 120 миллионов раз.

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