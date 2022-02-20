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Культура / Музыка
20 февраля 2022, 12:27

13-летняя свердловчанка получила золотую кнопку YouTube

Вика Старикова

У Вики уже 1,05 млн подписчиков на YouTube. Фото: официальная страница Вики Стариковой "ВКонтакте"

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube. На её канал подписалось более миллиона человек.

О своей награде школьница сообщила в соцсетях.

"Как я счастлива! Сегодня я получила золотую кнопку YouTube. Просто не представляете, как это приятно. Спасибо каждому, кто поддерживает меня", — написала она.

Сейчас у Вики 1,05 млн подписчиков на YouTube. Видео, на которых девочка поёт, собирают от сотен тысяч до миллионов просмотров. Например, клип на песню "Три желания" посмотрели 120 миллионов раз.

Что ещё известно о восходящей звезде:

  • гран-при международного конкурса "CHORUS INSIDE SUMMER 2018 CHIETI" (Италия);
  • гран-при международного конкурса "Дети Рулят — 2018";
  • лауреат фестиваля "Поколение NEXT";
  • полуфиналист телепроекта "Минута славы. Юбилейный Сезон";
  • победитель интернет-конкурса "Super дети. Поколение М".
Областная газета Свердловской области

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13-летняя свердловчанка получила золотую кнопку YouTube