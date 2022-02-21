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Культура / Музыка
21 февраля 2022, 15:08

Владимир Путин поздравил Николая Расторгуева с 65-летием

Николай Расторгуев

Президент пожелал солисту группы "Любэ" благополучия, здоровья и новых песен. Фото: скриншот из видео на официальном YouTube-канале группы "Любэ"

Народный артист России, музыкант, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев празднует 21 февраля своё 65-летие. С днём рождения артиста поздравил президент Владимир Путин.

Глава государства заявил, что музыкант успешно реализовал себя на творческом и профессиональном поприще, а также добился широкой популярности как талантливый исполнитель.

"Конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", — говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал солисту группы "Любэ" благополучия, здоровья и новых песен.

Николай Расторгуев родился в городе Лыткарино Московской области в 1957 году. До 1978 года артист участвовал в разных ансамблях и группах, а в 1978 году джазмен Виталий Клейнот пригласил музыканта в вокально-инструментальный ансамбль "Шестеро молодых" в качестве солиста. Следующие два года Николай Расторгуев выступал в ансамбле вместе с Валерием Кипеловым.

В 1989 году артист стал солистом группы "Любэ", основанной Игорем Матвиенко. Николай Расторгуев остаётся частью ансамбля и по сей день. За 33 года существования группа выпустила 12 альбомов. 

В 1997 году Николай Расторгуев удостоился звания "Заслуженный артист РФ", а в 2002 году — звания "Народный артист РФ".

Областная газета Свердловской области

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