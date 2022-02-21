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Культура / Музыка
21 февраля 2022, 17:46

Фестиваль Ural Music Night начал сбор заявок от музыкантов

Певица Maruv

Хедлайнеров фестиваля отдельно ищут организаторы. Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль Ural Music Night открыл приём заявок от музыкантов, которые хотят принять участие в мероприятии. Он продлится месяц.

Срок подачи заявок — с 21 февраля по 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Любой музыкальный жанр, любой населённый пункт России, любой количественный состав коллектива — у всех есть шансы стать частью самой музыкальной ночи планеты", — говорится в сообщении.

Форму заявки можно заполнить на сайте фестиваля.

Напомним, в 2022 году "Ночь музыки" пройдёт 24 июня.

Областная газета Свердловской области

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Фестиваль Ural Music Night начал сбор заявок от музыкантов