Сегодня в Екатеринбурге состоится репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра

Первое выступление Уральского юношеского симфонического оркестра пройдёт 3 марта в Свердловской государственной филармонии. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра. Она состоится в Уральской специальной музыкальной школе, на базе которой образован этот коллектив.

Первое его выступление ожидается 3 марта в Свердловской государственной филармонии. Как сообщает департамент информполитики региона, заниматься с музыкантами будет художественный руководитель и главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Антон Шабуров. На должность дирижёра юношеского оркестра его рекомендовал народный артист СССР Юрий Башмет.

Отметим, что этот коллектив один из первых в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Произошло это при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, к которому обратился Юрий Башмет.

Уральский юношеский симфонический оркестр состоит из 75 молодых музыкантов в возрасте от 14 до 22 лет. Они представляют 21 территорию УрФО, 11 образовательных организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего музыкального образования. Этот оркестр — первая ступень единственной в нашей стране системы преемственности оркестровых коллективов. Помимо него в эту систему входят Уральский молодежный симфонический оркестр (объединяющего музыкантов с 18 до 35 лет) и Уральский академический филармонический оркестр.

16 февраля "Областная газета" писала, что вСвердловской области лучшие самодеятельные творческие коллективы получат региональную грантовую поддержку в рамках нацпроекта "Культура". В их числе ансамбли, театры и хор.