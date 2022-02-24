В Екатеринбурге появился первый в России филиал оркестра Юрия Башмета

Фото предоставлено Свердловской филармонией

В Сочи на VII Международной конференции «Академическое искусство в новой реальности» представителями Свердловской области и народным артистом СССР Юрием БАШМЕТОМ было подписано соглашение о том, что в 2022 году в столице Урала откроется филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА.

Статус первого в России филиала ВЮСО получил Уральский юношеский симфонический оркестр, созданный несколько лет назад на базе Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). УралЮСО объединил студентов-музыкантов 21 территории УрФО: сегодня в оркестре играют 75 человек в возрасте от 14 до 22 лет.

- Для нашей области это большая честь, огромная ответственность и поддержка. Тем самым за нашим регионом закрепляется статус культурного пространства, где сложились особые условия развития музыкальной педагогики, исполнительского искусства и симфонической практики», – отметила министру культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Уральский музыкальный колледж давно сотрудничает с Всероссийским юношеским оркестром, создателем и руководителем которого является Юрий Башмет. Уже 49 уральцев (учащихся десятилетки) прошли школу оркестровой игры в этом коллективе. Кроме того, подготовка молодых музыкантов ведётся в Региональном образовательном центре Юрия Башмета, тоже открытом в Уральском музыкальном колледже в 2013 году по поручению главы региона Евгения Куйвашева.

Уральский филиал ВЮСО станет первой ступенью уникальной и единственной в России системы преемственности оркестров: УралЮСО – Уральский молодёжный симфонический оркестр – Уральский академический филармонический оркестр. Последние два коллектива, как известно, принадлежат Свердловской филармонии, представители которой в Сочи также подписали соглашение о поддержке в развитии молодых музыкантов.

Всё это должно решить проблему дефицита квалифицированных молодых артистов оркестра, характерную, впрочем, не только для нашего региона, но и для всей страны.

Первое выступление Уральского юношеского симфонического оркестра в статусе филиала ВЮСО состоится 3 марта на сцене Свердловской филармонии. Уже сегодня в Екатеринбурге прошла первая репетиция коллектива с новым руководителем – занимается с молодыми музыкантами главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Антон Шабуров. На должность дирижёра юношеского оркестра его рекомендовал Юрий Башмет.

Антон Шабуровродился в Свердловске, с 2008-го по 2017-й был дирижёром Уральской государственной консерватории. Затем в качестве приглашённого дирижёра работал в Омске, Хабаровске, Екатеринбурге. С 2017-го по 2019 год являлся постоянным приглашённым дирижёром Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток). В 2020 году стал главным дирижёром Ростовского симфонического оркестра.

Интервью с Антоном Шабуровым можно прочитать здесь.